Нострадамус и Ванга опять не радуют предсказаниями на 2022 год!

Толкователи записей Нострадамуса выдали очередную порцию расшифрованных пророчеств.

Смерть Ким Чен Ына

В 14-м четверостишии Центурии IV Нострадамус написал: “Внезапная смерть первого персонажа приведет к переменам и может привести к появлению другого персонажа в королевстве”.

Толкователи полагают, что “первый персонаж” — это не кто иной, как северокорейский лидер Ким Чен Ын, учитывая резкую потерю веса и постоянные слухи о проблемах со здоровьем у него.

Катастрофическое землетрясение

В записи “Ближе к середине крайнего севера в глубинах Азии скажут, что произошло землетрясение” последователи провидца увидели указание на мощное землетрясение в Японии в следующем году.

Они отметили, что 7 октября 2021 года землетрясение магнитудой 5,9 уже потрясло регион Канто, и это был самый сильный удар со времен подземных толчков, опустошивших регион Тохоку 11 марта 2011 года. Многие эксперты высказали мнение, что произошедшее в Канто землетрясение — лишь прелюдия к куда более мощному.

Война в Европе

Считается, что одно из пророчеств Нострадамуса на предстоящий год предсказывает войну в Европе, причем в осаде окажется столица Франции.

“По всему великому городу будут солдаты, размещенные на полях и в городах”, — гласит запись провидца.

Впрочем, есть также предположение, что речь идет о беспорядках и хаосе, которые уже возникли и будут продолжаться в Париже на фоне ограничений из-за коронавируса.

Миграционный кризис

Запись Нострадамуса “От крови и голода еще большее бедствие. Семь раз приходите на морской пляж. День голода, занятое место, плен” была истолкована как усиление голода в мире из-за войн и вооруженных конфликтов, которые приведут к увеличению миграционных потоков.

Эксперты полагают, что в цитате о пляжах предсказатель имеет в виду пляжи Европы, куда прибудет в семь раз больше мигрантов, чем обычно. Между тем проблема с беженцами уже сейчас остро стоит перед Евросоюзом и Великобританией, пишет The Sun.

Крах Евросоюза