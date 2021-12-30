Нострадамус и Ванга опять не радуют предсказаниями на 2022 год!(5)
В мире есть традиция — в конце каждого года находить какие-то новые, не известные ранее предсказания Нострадамуса и Ванги. Как правило, они не сулят ничего хорошего человечеству. Вот и этот год не стал исключением. Приготовились? Читайте!
Толкователи записей Нострадамуса выдали очередную порцию расшифрованных пророчеств.
Смерть Ким Чен Ына
В 14-м четверостишии Центурии IV Нострадамус написал: “Внезапная смерть первого персонажа приведет к переменам и может привести к появлению другого персонажа в королевстве”.
Толкователи полагают, что “первый персонаж” — это не кто иной, как северокорейский лидер Ким Чен Ын, учитывая резкую потерю веса и постоянные слухи о проблемах со здоровьем у него.
Катастрофическое землетрясение
В записи “Ближе к середине крайнего севера в глубинах Азии скажут, что произошло землетрясение” последователи провидца увидели указание на мощное землетрясение в Японии в следующем году.
Они отметили, что 7 октября 2021 года землетрясение магнитудой 5,9 уже потрясло регион Канто, и это был самый сильный удар со времен подземных толчков, опустошивших регион Тохоку 11 марта 2011 года. Многие эксперты высказали мнение, что произошедшее в Канто землетрясение — лишь прелюдия к куда более мощному.
Война в Европе
Считается, что одно из пророчеств Нострадамуса на предстоящий год предсказывает войну в Европе, причем в осаде окажется столица Франции.
“По всему великому городу будут солдаты, размещенные на полях и в городах”, — гласит запись провидца.
Впрочем, есть также предположение, что речь идет о беспорядках и хаосе, которые уже возникли и будут продолжаться в Париже на фоне ограничений из-за коронавируса.
Миграционный кризис
Запись Нострадамуса “От крови и голода еще большее бедствие. Семь раз приходите на морской пляж. День голода, занятое место, плен” была истолкована как усиление голода в мире из-за войн и вооруженных конфликтов, которые приведут к увеличению миграционных потоков.
Эксперты полагают, что в цитате о пляжах предсказатель имеет в виду пляжи Европы, куда прибудет в семь раз больше мигрантов, чем обычно. Между тем проблема с беженцами уже сейчас остро стоит перед Евросоюзом и Великобританией, пишет The Sun.
Крах Евросоюза
Многие увидели в предсказаниях Нострадамуса крах самого Евросоюза, проблемы которого начались после выхода Великобритании в 2016 году.
Во фразе “Священные храмы в римском стиле отвергнут фундаменты гоффеса” переводчики увидели указание на Римский договор, ратифицированный в 1957 году, который, по сути, основал ЕС.
Если верить толкованию, Brexit был только началом, а всему объединению стран суждено развалиться в 2022 году. Уже возникло предположение, что Польша станет первой страной, которая вслед за Великобританией выйдет из объединения после ссоры между Варшавой и Брюсселем.
Падение астероида на Землю
Одним из предсказаний Нострадамуса на 2021 год было падение на Землю астероида. “Огонь я вижу, который с неба упадет”, — написал астролог.
Однако астероид 2021GW4 миновал Землю. Кроме того, НАСА не сочло его слишком уж большой угрозой, соответствующей драматическому предсказанию Нострадамуса. Поэтому, по предположению толкователей, настоящий “огонь с неба” стоит ожидать в новом году.
Восстание роботов
Среди предсказаний Нострадамуса есть также развитие искусственного интеллекта, которое станет опасным для человечества.
“Луна в полночь над высокой горой. Новый мудрец с одиноким мозгом видит это: его ученики приглашены быть бессмертными, глаза обращены на юг, руки за пазухами, тела в огне”, — говорится в одной из записей.
Предположительно, “бессмертные ученики” — это и есть роботы и в целом искусственный интеллект, который с каждым годом становится все более продвинутым.
А что там у Ванги?
Человечество захлестнет новая болезнь, пришедшая из Сибири, долго спавшая в вечной мерзлоте. Из-за глобального потепления вирус выберется на свободу и будет уносить жизни людей. Выходит, что на коронавирусе эпидемии не закончатся. Но люди научатся жить в этих условиях и смогут дождаться окончания напасти.
Также в некоторых регионах мира начнется серьезная нехватка питьевой воды, а Индия столкнется с голодом — всему виной аномальная жара.
Россия не сможет найти общий язык и сблизиться с Западом — но найдет союзника в Китае. Так и происходит, пока единственная запланированная поездка президента России Владимира Путина на будущий год — на открытие Олимпиады в Пекин.
Наконец, “люди станут богаты, но без денег в руках”. Это пророчество довольно туманно — значит это усиление криптовалют, сокращение использования наличности или что-то еще? Четкого ответа Ванга уже не даст, а современные эзотерики затрудняются с интерпретацией предсказания.