Алексей Панин вернулся в Россию. Надолго ли?(8)
Алексей Панин уже больше года живет в Испании. Артист вместе с дочкой Анной уехал в Европу на ПМЖ. Звезда “Жмурок” купил квартиру в курортном городке Торревьеха и живет там в свое удовольствие, практически не наведываясь на родину. Панин не раз заявлял, что в России ему больше делать нечего. Однако накануне Нового года внезапно прилетел в Москву, — предупреждает “КП”.
Алексей опубликовал в Инстаграме фотографию, сделанную в машине по дороге из аэропорта. “Здравствуй, родина!“ — подписал артист снимок, добавив злобный смайлик.
По пути в город Алексей записал видео для сторис, в котором объяснил причину своего недовольства.
“Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь, уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы — сюда”, — отметил Панин.
Настроение актера легко понять: в Терревьехе, где он живет, температура днем доходит до плюс 20 градусов. О цели своего визита в Россию Панин не рассказал, но его подписчики предположили, что он приехал сняться в каком-то новогоднем проекте. “Хорошо, что приехал. Может съемки?”, “А что так, деньги закончились?”, “Бабки-то надо зарабатывать как-то”, “Дон Педро приехал за валютой. Без бабла везде тяжко”, — пишут фолловеры в комментариях.
В декабре прошлого года Панин тайно женился: он зарегистрировал брак с Евой Тарлакян в одном из загсов Москвы. От пышной свадьбы они отказались, так как артисту надо было улетать в Испанию. “Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам”, — рассказывала жена Панина. По словам Евы, по профессии она юрист. С Паниным 41-летняя москвичка познакомилась на одной из вечеринок, куда ей совсем не хотелось идти. Ева не уточнила, была ли это свингер-пати, которые так обожает ее муж. Известно, что избранница Панина как минимум разделяет его страсть к нудизму.Вместе с супругами живет 14-летняя дочь Алексея. Анна активно учит испанский язык и ходит в местную школу.
“Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди”, — рассказывал Панин в интервью на YouTube-канале DAVA.
Сам артист тоже давно мечтал о переезде в Европу. “Я хочу уехать. Я не хочу больше, как раньше, сниматься в 5-20 проектах параллельно, — сообщил артист в том же интервью. — Мне больше не нужен дом на Рублевке. Мне нужна маленькая квартира, деньги, чтобы я мог прокормить свою семью, заплатить за коммунальные услуги, и на велосипеде, больше не на BMW, ездить туда, куда хочу. Как все нормальные европейцы жить и радоваться жизни”.
Квартира в курортном городке Торревьеха обошлась актеру в 70 тысяч евро. В эту сумму вошли все расходы на оформление. О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. Алексей призывал своих подписчиков в Истаграме “продавать квартиры и почки”, чтобы эмигрировать из России.
Впрочем, уже следующая запись Панина в Инстаграм отвечает на главный вопрос журналистов и читателей. Анне, как было сказано выше, исполнилось 14 лет. Вот она и получила российский паспорт.