Алексей Панин вернулся в Россию. Надолго ли?

Алексей опубликовал в Инстаграме фотографию, сделанную в машине по дороге из аэропорта. “Здравствуй, родина!“ — подписал артист снимок, добавив злобный смайлик.

По пути в город Алексей записал видео для сторис, в котором объяснил причину своего недовольства.

“Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь, уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы — сюда”, — отметил Панин.

Настроение актера легко понять: в Терревьехе, где он живет, температура днем доходит до плюс 20 градусов. О цели своего визита в Россию Панин не рассказал, но его подписчики предположили, что он приехал сняться в каком-то новогоднем проекте. “Хорошо, что приехал. Может съемки?”, “А что так, деньги закончились?”, “Бабки-то надо зарабатывать как-то”, “Дон Педро приехал за валютой. Без бабла везде тяжко”, — пишут фолловеры в комментариях.

В декабре прошлого года Панин тайно женился: он зарегистрировал брак с Евой Тарлакян в одном из загсов Москвы. От пышной свадьбы они отказались, так как артисту надо было улетать в Испанию. “Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам”, — рассказывала жена Панина. По словам Евы, по профессии она юрист. С Паниным 41-летняя москвичка познакомилась на одной из вечеринок, куда ей совсем не хотелось идти. Ева не уточнила, была ли это свингер-пати, которые так обожает ее муж. Известно, что избранница Панина как минимум разделяет его страсть к нудизму.Вместе с супругами живет 14-летняя дочь Алексея. Анна активно учит испанский язык и ходит в местную школу.

“Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди”, — рассказывал Панин в интервью на YouTube-канале DAVA.