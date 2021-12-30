Что надеть разным знакам Зодиака в Новый год

Общие советы



Стоит избегать ярких цветов — в первую очередь красного. Ведь этот цвет олицетворяет огонь, а он, в свою очередь, противоположен водяной стихии символа года. Тигру при встрече 2022 года подойдут все оттенки синего, фиолетового, серого, зеленого и коричневого.

Тигр горд и не любит конкуренции, поэтому не стоит надевать вещи, имитирующие шкурку животного: никаких искусственных материалов, меха, звериных принтов и кожаных легинсов.

Стоит выбрать наряд в порыве ярких эмоций — это точно порадует Тигра. Но Тигр будет в ярости, если вы наденете цвета или наряд предыдущего года.



Овен



Овны привыкли выделяться, но в этот Новый год нужно знать меру. Предпочтение стоит отдать трендам зимнего сезона: вещи простого кроя с парой акцентов — платье с вырезом или же полуспортивный стиль с бра-топом.



Телец



Тигр и Телец соотносятся в двух вещах– комфорте и зеленом цвете. Поэтому представителям этого знака зодиака к Новому году стоит поискать в своем гардеробе зеленые вещи из натуральных материалов. Изящные, струящиеся ткани станут отличной основой для новогоднего образа. Тельцы даже могут составить гармоничный образ из нескольких, казалось бы, несочетаемых цветов.



Близнецы



Сочетание двух разных стилей или гамм — это главный козырь в арсенале Близнецов. Они могут добавить к своему образу элемент небрежности или яркий аксессуар на плечи или руки — ими могут быть необычные рукава или бижутерия. Отличный вариант для Близнецов — брючный костюм. Только не стоит выбирать слишком обтягивающий вариант.



Рак



Ракам подойдет нежный образ спокойных оттенков — голубых, бирюзовых или бежевых. Например, шелковое платье, юбка миди с легкой блузкой. Изюминкой наряда могут стать украшения из серебра или жемчуга. Например, легкие и почти незаметные цепочки и серьги.



Лев