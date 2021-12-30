Астрологи запретили загадывать желания в Новый год

С 25 декабря в Солнечной системе “идет” парад планет и продлится до 7 января. Как сообщила астролог Алена Никольская, сейчас на небе неспокойно: в ряд выстроились Марс в Стрельце, Плутон, ретроградная Венера в Козероге, Меркурий, Нептун, Сатурн в Водолее, Юпитер в Рыбах и Уран в Тельце. Так что сами понимаете… Также эксперт указала на убывающую Луну, что добавляет “негатива” с точки зрения астрологии.

При этом Никольская указала, что в праздничные дни все же будет возможность нагадать себе удачи. По ее словам, в ночь на 3 и на 4 января будет новолуние, а значит, наступит идеальное время для задела на будущее. К тому же в эти ночи над Землей пройдут “звездные дожди“ — до 200 метеоров в час можно будет насчитать на ночном небе. “Вот тогда и загадывайте желания”, — разрешила астролог.