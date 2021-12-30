ТОП-20 сериалов 2021 года

20 место: “Хитрости”

Сериал о комедиантке Деборе Вэнс и её молодой помощнице, которая должна помочь Деборе освежить её выступления и сделать их более современными.

19 место: “4лен”

Взрослые подруги изображают самих себя и то, какими они были в школьные времена. Правда, при этом их окружают современные подростки.

18 место: “Локи”

Персонаж вселенной Marvel в исполнении Тома Хиддлстона создаёт новую временную линию, и за это его арестовывают. Чтобы избежать наказания, он вынужден бороться со своей более опасной версией.

17 место: “Пациенты”

Психотерапевт Пол Уэстон начинает сомневаться в себе и своих способностях. Чтобы разобраться с проблемой, он обращается к своему бывшему наставнику Джине.

16 место: “Мы — Lady Parts”

Пять мусульманок создают панк-рок группу и собираются принять участие в музыкальном конкурсе.

15 место: “Игра в кальмара”

456 человек за деньги соревнуются друг с другом в детских играх. Победитель получает огромную сумму денег, судьба проигравших незавидна. Сериал породил множество шуток в соцсетях, а некоторые игры начали повторять в реальности.

14 место: “Дэйв”

Молодой парень решил, что он — лучший рэпер всех времён. Теперь он старается донести это до всех людей вокруг.

13 место: “Мистический квест”

Сериал рассказывает о работе студии видеоигр. Но заинтересовать он может не только тех, кто любит поиграть в компьютер.

12 место: “Великая”

Этот комедийный сериал не претендует на достоверное описание жизни Екатерины II — он наоборот доводит многие моменты до абсурда и переворачивает всё с ног на голову. При этом комедия быстро и ловко сменяется серьёзными сценами.

11 место: “Чем мы заняты в тени”

Сериал рассказывает о жизни 4 вампиров-соседей, которые вместе живут в Нью-Йорке. Им нужно завоевать один из районов города, прежде чем проснётся древний князь вампиров.

10 место: “ВандаВижен”

Действие мини-сериала происходит через 3 недели после событий фильма “Мстители: Финал”. Пара Ванды и Вижена живёт в тихом городке, и поначалу всё кажется идеальным. Но всё не так просто.