Кино
30.12.2021, 18:34

ТОП-20 сериалов 2021 года

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ФОТО: screenshot - youtube
Пандемия вынудила людей проводить больше времени дома, что привело к расцвету сериалов всех размеров и характеров. Выбрать лучших среди такого количества названий может быть непросто, но издание Rolling Stone решило рискнуть. Там создали топ-20 интереснейших сериалов 2021 года — не только премьерные, но и те, что удивили вышедшими в этом году новыми сезонами.

20 место: “Хитрости”

Сериал о комедиантке Деборе Вэнс и её молодой помощнице, которая должна помочь Деборе освежить её выступления и сделать их более современными.

19 место: “4лен”

Взрослые подруги изображают самих себя и то, какими они были в школьные времена. Правда, при этом их окружают современные подростки.

18 место: “Локи”

Персонаж вселенной Marvel в исполнении Тома Хиддлстона создаёт новую временную линию, и за это его арестовывают. Чтобы избежать наказания, он вынужден бороться со своей более опасной версией.

17 место: “Пациенты”

Психотерапевт Пол Уэстон начинает сомневаться в себе и своих способностях. Чтобы разобраться с проблемой, он обращается к своему бывшему наставнику Джине.

16 место: “Мы — Lady Parts”

Пять мусульманок создают панк-рок группу и собираются принять участие в музыкальном конкурсе.

15 место: “Игра в кальмара”

456 человек за деньги соревнуются друг с другом в детских играх. Победитель получает огромную сумму денег, судьба проигравших незавидна. Сериал породил множество шуток в соцсетях, а некоторые игры начали повторять в реальности.

14 место: “Дэйв”

Молодой парень решил, что он — лучший рэпер всех времён. Теперь он старается донести это до всех людей вокруг.

13 место: “Мистический квест”

Сериал рассказывает о работе студии видеоигр. Но заинтересовать он может не только тех, кто любит поиграть в компьютер.

12 место: “Великая”

Этот комедийный сериал не претендует на достоверное описание жизни Екатерины II — он наоборот доводит многие моменты до абсурда и переворачивает всё с ног на голову. При этом комедия быстро и ловко сменяется серьёзными сценами.

11 место: “Чем мы заняты в тени”

Сериал рассказывает о жизни 4 вампиров-соседей, которые вместе живут в Нью-Йорке. Им нужно завоевать один из районов города, прежде чем проснётся древний князь вампиров.

10 место: “ВандаВижен”

Действие мини-сериала происходит через 3 недели после событий фильма “Мстители: Финал”. Пара Ванды и Вижена живёт в тихом городке, и поначалу всё кажется идеальным. Но всё не так просто.

9 место: “Белый лотос”

Сюжет разворачивается в настоящем раю: зрителю показывают колоритных постояльцев отеля для богачей. Но из-за характера гостей и их проблем без стычек тут не обошлось.

8 место: “Уборщица. История матери-одиночки”

Девушка бросает своего парня и вместе с дочкой переезжает в приют. Она устраивается работать уборщицей и старается выбраться со дна, чтобы дать будущее своему ребёнку.

7 место: “Наследники”

Здоровье главы богатого семейства ухудшается, и под шумок его наследники начинают бороться за то, чтобы урвать себе кусок побольше.

6 место: “Это грех”

Сериал рассказывает о троих друзьях, которые живут в Лондоне в 1980-е годы.

5 место: “Станция одиннадцать”

Действие сериала происходит в будущем, где вирус гриппа привёл человечество к краху. Группа выживших странствующих артистов попадает в городок, где власть захватил зловещий религиозный культ.

4 место: “Подземная железная дорога”

Рабыня сбегает с хлопковой плантации и по подземной железной дороге отправляется к свободе. Но в погоню за ней отправляется охотник за беглыми рабами.

3 место: “Убийства в одном здании”

Детективная комедия, герои которой живут в одном доме. В этом здании произошло убийство, и соседи решают разобраться, в чём дело.

2 место: “Псы резервации”

Четверо подростков-индейцев хотят сбежать из родного города, и зарабатывают на это деньги грабежами и воровством. Но постепенно из преступников они становятся борцами за справедливость.

1 место: “Ради всего человечества”

Сериал рассказывает об альтернативном варианте развития исторических событий. В его мире первым человеком на Луне стал Алексей Леонов, а на спутнике Земли был установлен флаг СССР. Естественно, это в корне изменило мировую историю.

Бонус. ТОП-10 российских сериалов

1. “Топи”
2. “За час до рассвета”
3. “Вампиры средней полосы
4. “Happy End”
5. “Медиатор”
6. “Хрустальный”
7. “Пищеблок”
8. “Зеленый мэр”
9. “Контейнер”
10. “Контакт”

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