После нервного срыва Кристина Асмус уехала в отпуск — впервые за два года

Кристина Асмус неоднократно жаловалась на то, что очень много работает. Актриса занята в нескольких спектаклях, успевая при этом сниматься в кино. Разумеется, такой график часто оборачивается проблемами со здоровьем. На днях артистка в очередной раз попала под капельницу из-за своего трудоголизма.

“Я не отдыхала два года, выходных не было столько же. На днях ехала после капельницы в машине и страшно опаздывала на свой спектакль. Навигатор показывал, что приезд будет уже после начала спектакля, а метро в моем районе не водится. Да и сил на него не было. Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого понервничала, словом. Поездка стала настолько неожиданной, что, когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация”, — поделилась артистка.

Последние несколько месяцев выдались очень тяжелыми для Кристины. Недавно ее дочь попала в больницу. Тогда актриса была вынуждена отменить все дела, чтобы помочь наследнице. “Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют. Все это сразу себе забрать хочется. Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся”, — рассказывала звезда.

Поклонники надеются, что во время отпуска Кристина успеет отдохнуть и восстановить силы. Они и ранее неоднократно советовали звезде снизить творческую активность, но Асмус признавалась, что не привыкла отказываться от интересных предложений.