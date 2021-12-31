Кто сколько дней отдыхает в Рождество и Новый год

Итак, большая часть стран в современном мире отмечает Новый год по григорианскому календарю, поэтому практически везде — без исключений! — 1 января считается праздничным днем.

Однако, например, в Китае встречают новый год по китайскому календарю, поэтому день Нового года каждый раз меняется, но всегда выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля. Китайцы отдыхают непосредственно в день праздника и еще двое суток после него.

Во многих странах мира выходными днями считаются Рождество и непосредственно Новый год. Например, в США гражданам дают отдохнуть 25—26 декабря и 1 января, но в Германии на Рождество отдыхают на день больше — еще и 24 декабря. А вот в Беларуси, кроме 1 января, принято отдыхать еще и на православное Рождество — 7 числа того же месяца. Но есть и страны, где точно также, как и в России, отдыхают неделю и даже больше. Например, в Великобритании отмечают Новый год и Рождество без перерыва — с 25 декабря по 4 января.

В Италии и Испании отдых длится еще больше — с Рождества и вплоть до 6 января. Доминиканская республика тоже дает своим гражданам немало времени на отдых — жители этой страны не выходят на работу с 1 по 6 января.

Но есть на планете и такие страны, где Новый год отмечается в совершенно другое время. В Индии, к примеру, встречают Новый год вообще несколько раз — там есть праздник Гуди-падва, связанный с наступлением нового года, который отмечают в марте, а есть и Бенгальский Новый год — Холи — который празднуют в марте в полнолуние. Эфиопский новый год под названием Энкутаташ празднуется в сентябре — когда заканчивается сезон дождей. А еврейский Новый год — Рош ха-Шана — отмечается в плавающую дату в сентябре или октябре.