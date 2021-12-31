Новогодние приметы, которые помогут обрести счастье в новом году

“В новогоднюю ночь с обновкой ― целый год ходить в обновках”

Тут все просто, надеваем новенькую вещь, в которой мало того, что чувствуем себя комфортно и уютно, но, как говорит примета, еще и целый год будем носить обновки.

“Кому должен — всем прощаю!”

Отличный повод вернуть долги, навести дома порядок, выбросить ненужный хлам, а также помириться с теми, с кем вы поссорились, чтобы начинать год “с чистого листа”.

“Встретить Новый год с купюрой в кармане”

Примета гласит, что нужно положить крупную купюру в правый карман одежды в Новогоднюю ночь, чтобы следующий год радовал вас деньгами. К тому же, уже в следующем году приятно будет обнаружить забытые запасы. Главное, шапманским не облить!

“Не спи в Новогоднюю ночь, а то год проспишь”

Считается, что если в Новый год ты лег спать, вместо того, чтобы отпраздновать, то все интересные события, которые ждут тебя в следующем году, ты “проспишь”, просто пропустишь.

“В Новый год разбитая посуда к несчастью”

Странно, но обычно эта примета работает с точностью да наоборот, посуда бьется к счастью, но только не в самую волшебную ночь в году. Поэтому стараемся быть аккуратными и не даем бокалам и тарелкам падать со стола.

“Смыть все, что накопилось”

Есть примета, что перед новогодним застольем обязательно нужно принять душ и как следует помыться (это никогда не будет лишним). Таким образом вы сможете смыть с себя все события, которые накопились за год, чтобы идти в Новый год без негатива, оставшегося от его предшественника.

“К бою курантов чтобы нигде не было пусто”

Примета, которая вещает, что если в карманах будут деньги, на столе будут блюда, а в холодильнике продукты, то весь следующий год вы проведете в достатке и не будете знать нужды.

“Проводить Старый год”

За час до боя курантов нужно собраться с близкими, чтобы вспомнить, каким был уходящий год. Поблагодарить его за все хорошее, что произошло, а также отпустить вместе с ним все плохое, не забирая его с собой в Новый год.

“Сжечь и выпить бумажку с желанием”

Традиционный способ загадать желание — во время боя курантов написать его на бумаге, которую нужно сжечь, а пепел выпить до того момента, пока куранты не перестанут бить. Но это не единственный способ, можно загадать желание и повесить красивый шар на елку или написать желание на бумаге, а бумагу спрятать в вещах, но не выкидывать. Какой бы способ вы ни выбрали, нужно верить, что желание сбудется!