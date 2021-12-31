ВИДЕО | В финале “Голоса” “оживили” Александра Градского

Александр Градский ушел из жизни больше месяца назад, но участники проекта “Голос” все еще не могут оправиться от потери. Тяжелее всех пришлось финалисту из команды мэтра Алишеру Каримову. Дело в том, что по правилам программы в последнем выпуске подопечным необходимо исполнить композиции вместе со своими наставниками, — напоминает “СтарХит”. Решение было найдено очевидное, но результат от этого не стал менее душещипательным.