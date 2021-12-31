ВИДЕО | В финале “Голоса” “оживили” Александра Градского(7)
Александр Градский ушел из жизни больше месяца назад, но участники проекта “Голос” все еще не могут оправиться от потери. Тяжелее всех пришлось финалисту из команды мэтра Алишеру Каримову. Дело в том, что по правилам программы в последнем выпуске подопечным необходимо исполнить композиции вместе со своими наставниками, — напоминает “СтарХит”. Решение было найдено очевидное, но результат от этого не стал менее душещипательным.
Создатели проекта нашли способ, позволивший им выйти из непростой ситуации: Алишер Каримов появился на сцене один, а сзади был установлен экран, на который проецировалось старое выступление Градского — с финала 4-го сезона, где наставник исполнял песню дуэтом с Михаилом Озеровым. Так еще один финалист сумел исполнить ту же композицию вместе со своим учителем.
Номер вышел очень трогательным, а на финальных аккордах сдержать слезы не смог даже Дмитрий Нагиев. Когда Алишер закончил петь, зрители аплодировали ему стоя. Сам Каримов признавался, что чувствует поддержку Градского даже после произошедшей трагедии. “Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут”, — рассказывал артист.
Впрочем, вопреки ожиданиям многих зрителей, победу одержал не Алишер (даже с такой поддержкой), а подопечный Пелагеи Александр Волкодав.