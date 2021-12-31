Идеальная новогодняя ночь для разных знаков Зодиака

Детский смех в эту Новогоднюю ночь — это очень хороший знак! Вы не одиноки, вам есть ради кого жить, и кто готов всегда протянуть свою руку помощи. Семейственность — вот то, что отличает вас от многих других. Вы создавали свой мир годами, а сейчас просто насладитесь тем, чего добились.

Для вас всегда этот праздник был семейным, потому что стремились вы всегда к семье, домашнему очагу и балансу. Этот год не исключение. Дом для вас — как символ процветания, зовущий из года в год. Сохраните эту старую и добрую традицию. По возможности окружите себя единомышленниками, с которыми вам комфортно и по-домашнему уютно даже в спорах. Наличие подобной атмосферы даст вам необходимый заряд энергии, который важен в начале 2022 года.

Возможны некие препятствия на пути к вашей идеальной Новогодней ночи, однако, не стоит делать преждевременные выводы. Отличным вариантом будет провести эту ночь в кругу друзей и близких. Позвольте себе расслабиться, забыть о заботах и окунуться с головой в атмосферу праздника. Особое внимание стоит уделить столу, пусть он будет как никогда шикарен и разнообразен. Можно руководствоваться принципом “всего по чуть-чуть”. И еще бы советовал, чтобы в эту ночь было максимально много света (будь то костер, гирлянды или фонарики).

Не всегда мы получаем то, чего хотим. У Тельца велик шанс в этом году сохранить постоянство. Даже если в вашей голове “идеальная картинка по встрече Нового года” навязчиво мелькает в сознании, не стоит переживать раньше времени. Во-первых, вы знаете, что все лучшее происходит не запланировано, а во-вторых, нет повода для грусти. Тельцы те люди, кто благодаря своему таланту может создавать романтику и атмосферу из ниоткуда. И не забудьте предстать красивыми, ведь эта ночь особенная и все может быть!

Если новогодняя ночь, окажется настолько традиционной, что “даже не интересно”, то вы ни капли не расстроитесь. Семейный круг, предновогодняя суета по дому, ожидание гостей и внутренняя радость от всего происходящего — это отличный повод почувствовать себя снова “в режиме ожидания волшебства”. Это мгновенно переносит в детство, где было так спокойно, беззаботно и тепло! Хорошего Нового года!

Дева

Если же вы еще не встретили своего человека, то позвольте вашей идеальной новогодней ночи одарить вас надеждой на эту встречу, которая так важна для вас. Как, спросите вы… Загадайте именно сегодня это свое самое сокровенно желание!

Весы

Снег за окном, вы слышите приятную легкую музыку, на елке горят, переливаясь огни, и вы предоставлены сами себе. Так свободно внутри, что кажется ничто не может помешать вам осуществить задуманное. С кухни доносится запах Нового года, стол накрыт и звонит телефон. Вы берете трубку, и улыбка непроизвольно появляется на ваших губах. Как здорово жить! Как хочется все успеть! Вот вас уже зовут к праздничному столу, а вы смотрите на падающий за окном снег и благодарите Бога за то, что у вас есть!

Скорпион

Приятным сюрпризом может стать неожиданная поездка, пусть даже кратковременная. Не отказывайтесь. Вам нужны эмоции! Берите от жизни все хорошее, что только она может вам предложить! Идеальной Новогодней ночью может стать именно то, о чем вы и не размышляли прежде. Радуйтесь вместе с теми, кто вас любит! Что может быть приятнее?

Стрелец

Для вас все гармонично, когда вы с собою не в ссоре. Но если у вас есть то, что мешает вам спокойно спать, освободитесь от этого в уходящем году. Поговорите, возможно, с людьми, которые скорее всего ждут вашего звонка именно сегодня, и вы знаете об этом. Это хороший шанс подарить себе освобождение от внутренних мук. Это будет лучший подарок самому себе. Я это говорю потому что внутренние одиночество, которое вы так хорошо умеете скрывать, иногда требует поступков. И почему бы не в такой важный и светлый день, как Новогодняя ночь!

Козерог

Посмотрите на часы. Скоро Новый год. Подойдите к зеркалу, где бы вы ни были, и скажите себе простую фразу: я все могу! Это моя Новогодняя идеальная ночь! А чтобы вам немного поднять настроение, скажу заранее: волшебство не обойдет вас стороной! Просто желайте смело и ярко все, о чем мечтали!

Водолей

Стоит заранее озаботился в этот раз идеальной новогодней ночью. У вас есть все для того, чтобы реализовать свои планы. Захотите ли вы прикладывать усилия? Здесь решать только вам. Не пытайтесь только положиться на судьбу или на других людей. Если вы и только вы решите, что она будет идеальна, она таково и будет.

Рыбы

Предлагаю вам забыть обо всем и делать все что вашей душе угодно: взрывайте салюты, лепите снеговиков, катайтесь на санках. Все, что от вас потребует душа — все во благо в эту Новогоднюю ночь! Хочется почувствовать себя ребенком и вырезать снежинки на елку, почему нет?! Хочется прокатиться с горки, пожалуйста! Позвольте высказаться вашему внутреннему ребенку!