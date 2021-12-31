31.12.2021, 17:30
ФОТО | Если стало скучно за праздничным столом: что можно сделать из пробки от шампанского(7)
ФОТО: screenshot - Twitter
Что вы делаете с пробкой? Неужели выкидываете? Тогда мы сейчас покажем вам развлечение, которое добавит немного творчества в ваше застолье. Пользовательница Твиттера с ником “казуха разрушил мой брак снова” рассказала, что из проволочки можно сделать стул, другие пользователи показали ещё больше идей для подобных поделок, а Twizz все собрал.
С этого твитта всё и началось…
На самом деле эта проволочка, удерживающая пробку игристых напитков называется мюзле (от французского слова, которое значит “надевать намордник”). Но сути это не меняет: она открывает пространство для творчества. Оказалось, что разные фигурки из мюзле делают многие, в ответ на оригинальный твит тут же посыпались другие варианты.