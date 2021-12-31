ФОТО | Если стало скучно за праздничным столом: что можно сделать из пробки от шампанского

Что вы делаете с пробкой? Неужели выкидываете? Тогда мы сейчас покажем вам развлечение, которое добавит немного творчества в ваше застолье. Пользовательница Твиттера с ником “казуха разрушил мой брак снова” рассказала, что из проволочки можно сделать стул, другие пользователи показали ещё больше идей для подобных поделок, а Twizz все собрал.