Каким знакам Зодиака новогодняя ночь несет феерический секс

Луна 31 декабря и всю ночь будет находиться в огненном знаке Стрелец, а этот знак обожает приключения и новизну и не терпит обыденности. При этом Луна соединяется с Марсом, и это еще больше усиливает мужские энергии: тестостерон будет буквально бурлить”, — раскрыла замыслы звезд астролог.

Эксперт добавила, что, даже если судьбоносной встречи со второй половинкой пока не произойдет, такой расклад небесных тел в новогоднюю ночь сулит всем невероятные приключения.

Однако Тиана Атлас предостерегла об опасности конфликтов из-за разбушевавшегося гормона: по ее мнению, велик риск физической драки, а потому следует избегать толпы и направить всю энергию страсти в танцы.

Тем не менее звезды все же игриво подмигнут некоторым знакам Зодиака и сделают все, чтобы их секс стал по-настоящему фееричным в новогоднюю ночь. В первую очередь, благодаря Луне в Стрельце, на любовном фронте везет представителям огненных знаков.

Стрелец

Везунчиками окажутся все родившиеся под властью Стрельца, но пик наслаждения придется на появившихся с 3 по 5 декабря.

Овен и Лев

Волной страсти накроет Овнов, родившихся с 1 по 3 апреля, а также Львов, чьи дни рождения — с 4 по 6 августа любого года.

Козерог

Козерогов, уверена астролог, ожидают безумно страстный январь и страстная новогодняя ночь, а земному знаку, появившемуся с 14 по 16 любого года, невероятная сексуальность просто гарантирована.

Рыбы

Рыб, особенно тех, кто родился с 18 по 20 февраля любого года, ждет в своих объятиях романтический, нежный и ласковый секс.