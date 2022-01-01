“Модный приговор” оправдался за скандал с пустыми подарками. Но получилось только хуже

Скандал разгорелся после того, как волонтер Российского онкологического научного центра имени Блохина Виктория Бирюкова рассказала о неприятном инциденте, случившемся накануне Нового года. По словам женщины, представители программы “Модный приговор” на Первом канале сами вызвались поздравить детей, борющихся с онкологическими заболеваниями, и подарить им презенты.

“От “Модного приговора” приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил четыре мешка подарков. Каково же было мое удивление, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все. Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи”, — рассказала Виктория.

Представители программы долго хранили молчание по поводу сложившейся ситуации. А тем временем в Сети разгорелся настоящий скандал: люди призывали продюсеров “Модного приговора” и Первого канала прокомментировать произошедшее. В итоге в официальном Instagram шоу все-таки вышел пост с объяснениями.

“Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Как вы знаете, “Модный приговор” неоднократно инициировал и проводил благотворительные акции. Для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам. Были собраны подарки для пациентов центра имени Блохина в количестве 30 штук и доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков. Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения”, — подчеркнули представители программы.