Теледоктор Мясников развеял мифы о похмелье

Обезболивающие, принятые перед сном, не помогут избежать похмелья после застолья, поделился подробностями доктор. Он объяснил это тем, что таким образом человек только создаст лишнюю нагрузку на печень и желудок. “Вы же понимаете, как говорили, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Так и тут, нет такого обезболивающего”, — сказал телеведущий.

Кроме того, врач оценил распространенное мнение о том, что если правильно повышать градус алкоголя, похмелья удастся избежать. Мясников заявил о том, что не видит в данном случае никакой связи — если употреблять спиртные напитки в умеренных дозах, то понижение градуса не приведет к негативным последствиям.

Вдобавок ко всему медик предупредил, что от похмелья можно умереть. По его словам, в худшем случае может начаться белая горячка — это состояние, возникающее при отмене алкоголя у людей со 2-й или 3-й стадией алкоголизма.

Добавим немного оптимизма. Вот что советует РИА “Новости” для борьбы с похмельем. НВрач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин рассказали о продуктах, которые помогают избавиться от похмелья.

По их словам, яйца — источник особой аминокислоты под названием L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсина, накапливающегося в организме при употреблении чрезмерного количества алкоголя. Поэтому завтрак с использованием этого продукта поможет справиться с похмельем.

Если бороться с недостатком жидкости с помощью кокосовой воды, то она дополнительно сможет восполнить баланс электролитов за счет содержания калия, утверждают эксперты.ужно с утра принять контрастный душ, выпить чая с сахаром или с медом. В течение дня употреблять как можно больше жидкости без газа, чтобы этанол быстрее выходил из организма. Также при похмелье лучше плотно поесть, даже если нет аппетита.