Теледоктор Мясников развеял мифы о похмелье(13)
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы “О самом главном” на канале “Россия 1” развеял популярные мифы о похмелье, — сообщает “МК”. Как знать — возможно, для кого-то это сегодня будет актуально. А кто-то расстроится, ведь первый же миф касается предупреждения похмелья…
Обезболивающие, принятые перед сном, не помогут избежать похмелья после застолья, поделился подробностями доктор. Он объяснил это тем, что таким образом человек только создаст лишнюю нагрузку на печень и желудок. “Вы же понимаете, как говорили, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Так и тут, нет такого обезболивающего”, — сказал телеведущий.
Кроме того, врач оценил распространенное мнение о том, что если правильно повышать градус алкоголя, похмелья удастся избежать. Мясников заявил о том, что не видит в данном случае никакой связи — если употреблять спиртные напитки в умеренных дозах, то понижение градуса не приведет к негативным последствиям.
Вдобавок ко всему медик предупредил, что от похмелья можно умереть. По его словам, в худшем случае может начаться белая горячка — это состояние, возникающее при отмене алкоголя у людей со 2-й или 3-й стадией алкоголизма.
Добавим немного оптимизма. Вот что советует РИА “Новости” для борьбы с похмельем. НВрач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин рассказали о продуктах, которые помогают избавиться от похмелья.
По их словам, яйца — источник особой аминокислоты под названием L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсина, накапливающегося в организме при употреблении чрезмерного количества алкоголя. Поэтому завтрак с использованием этого продукта поможет справиться с похмельем.
Если бороться с недостатком жидкости с помощью кокосовой воды, то она дополнительно сможет восполнить баланс электролитов за счет содержания калия, утверждают эксперты.ужно с утра принять контрастный душ, выпить чая с сахаром или с медом. В течение дня употреблять как можно больше жидкости без газа, чтобы этанол быстрее выходил из организма. Также при похмелье лучше плотно поесть, даже если нет аппетита.
С проблемами желудочно-кишечного тракта, вызванными алкоголем, помогут справиться имбирь и содержащие электролит калия бананы. Имбирь будет эффективен при тошноте и рвоте, его следует нарезать и добавить в воду, а бананы также помогут при расстройстве желудка.
Сладкая газировка на основе лимона или лайма способствует более быстрому выводу алкоголя из организма. Сок цитрусовых благотворно влияет на кишечник, подавляя тошноту, высокое содержание сахара помогает восстановить силы, а вода восполняет потери жидкости от обезвоживания, отметили медики.
Корейские ученые считают эффективным средством от похмелья обыкновенную спаржу. Как показали опыты, проведенные на клетках человеческой и крысиной печени, аминокислоты и минеральные элементы, содержащиеся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому орган подвергается из-за чрезмерного количества спиртного. Растение оказывало положительный эффект даже на клетки печени хронических алкоголиков.