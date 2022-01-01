4 знака восточного гороскопа, которые могут разбогатеть в январе

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

Друзья помогут Лошадям пройти все преграды, уготованные фортуной в начале года. Удастся занять хорошую должность, получить повышение и значительно поправить свое материальное положение. Существует вероятность того, что помощь также окажет некое высокопоставленное лицо.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997)

В январе представители этого знака смогут получить повышение в должности, что обеспечит стабильную прибыль. Для достижения целей придется проявить максимальное упорство. В результате такой работы Быки по-настоящему разбогатеют.

Овца/Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

Китайский гороскоп обещает Овцам новый источник дохода, что обеспечит стабильность в финансовом плане. Благоприятные перемены также ожидаются и в личной жизни.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

В январе Петухам удастся значительно улучшить свое материальное положение. Высока вероятность разбогатеть в начале года, потенциал развития сохранится и на следующие несколько месяцев 2022 года.