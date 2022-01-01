ФОТО | Ксения Собчак утром 1 января. Вы точно хотите это увидеть?

На фото в соцсети Ксения выглядит опухшей и помятой, ночной макияж не смыт. Как никто Собчак умеет иронизировать над собой и своей внешностью. Неоднократно в своих интервью она признавалась, что считает себя некрасивой, но компенсирует это умом и работой. Ксения Анатольевна всегда балансирует на гране фола, вызывая либо восторг, либо ненависть у подписчиков. Но равнодушной она никого не оставит.