ФОТО | Ксения Собчак утром 1 января. Вы точно хотите это увидеть?(24)
Ксения Собчак давно зарекомендовала себя как любительница хайпа. И в этот раз решила не сдавать своих позиций. Если все звезды без фильтров стесняются себя показывать, то известная тележурналистка — нет, — гордится “СтарХит”.
На фото в соцсети Ксения выглядит опухшей и помятой, ночной макияж не смыт. Как никто Собчак умеет иронизировать над собой и своей внешностью. Неоднократно в своих интервью она признавалась, что считает себя некрасивой, но компенсирует это умом и работой. Ксения Анатольевна всегда балансирует на гране фола, вызывая либо восторг, либо ненависть у подписчиков. Но равнодушной она никого не оставит.
В ленту Instagram звезда опубликовала фото, сделанное на днях на вечеринке в стиле 90-х, где она лежит на диване. “Картина “Ну, здравствуй, первое утро 2022!” — подписала блондинка данный снимок. Подписчики не особо обратили внимание на саму Ксению, но не прошли мимо ковров, которые были популярны еще пару десятилетий назад.
“Недостаточно ковров”; “Ковры шикарны”; “Ковер на стене и гобеленово-велюровый диван особо прекрасны. Атмосфера старой советской эпохи…” — комментировали фолловеры.
К слову, телеведущая отмечала Новый год в кругу семьи — с мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым, и пятилетним сыном Платоном.