Почему на морозе болит голова

Головная боль связана с чувствительностью рецепторов кожи. Это не признак патологии, а реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, и при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, результатом будет головная боль.

“У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200 мм, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе. Только при превышении этого показателя происходит срыв регуляции, и начинается головная боль, связанная с высоким давлением”, — рассказал Будик. По его словам, есть и люди, которые испытывают головную боль при поедании мороженого или других очень охлажденных продуктов — чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что начинается боль.