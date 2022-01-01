“Повезло, повезло”: поисковик Google собрал самые яркие мемы Рунета-2021

Начнем с конца списка.

Амогус

Комедийное переложение человечков из популярнейшей карантинной компанейской игры Among Us захватило Рунет прошедшей весной.

Упрощённый рисунок “Амогус” (искажённое название коллективной бродилки) перекочевал в руки мемоделов из “Реддита”, и дальше они развернулись на полную. У него появились портреты с реальными женщинами средних лет, и так он стал “Сынулей”. Кроме того, многие латинские слова мужского рода заканчиваются на ”-us”: Икарус, Колумбус, Гомункулус — онлайн-рисовальщикам было где развернуться.

Загадка от Жака Фреско

Мотивационные картинки с цитатами американского футуролога Жака Фреско начали обретать мемную популярность еще в позапрошлом году. Но с прошлого лета ширится их поджанр: “Загадки от Жака”.

На картинках изображено нечто максимально абсурдное, что, как правило, не требует разгадки вовсе.

Пик популярности тренда в этом году пришелся на середину февраля.

Мем про Михаила Шуфутинского

Каждый год 3 сентября одно и то же. Мемы меняются, суть остается.

Удивительно, но кому-то мемефицировать классический трек легенды русского шансона еще не надоело.

А может, среди мемоделов просто много поклонников Михаила Шуфутинского. Как знать…

“Да”

Мем с бородатым светловолосым мужчиной, который в ответ на издевки и вопросы лаконично отвечает “Да”, не нов. Он появился в сентябре 2019 года с английским “Yes” и той же осенью прижился на русском.

Портрет предполагаемого скандинава часто модифицируют, делая из него геймера, патриота, ироничного сторонника той или иной политической силы и многих других.

О! Повезло, повезло

Игрок в “Майнкрафт” просто записывал скоростное прохождение игры в маске Гая Фокса, также известной как маска Анонимуса, не зная, что скриншот с его лицом взорвет Рунет в феврале.

Очень быстро умельцы-мемологи растиражировали фото с подписями о том, кому и как, иронично или нет, привалило счастье.

Мастера фотошопа наклеили голову парня на тело кота, породив отдельную ветвь мема.