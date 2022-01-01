Вышел специальный эпизод “Гарри Поттера”, посвященный 20-летию первого фильма

Спецэпизод построен на интервью с актерами и режиссерами

Когда юбилейный спецэпизод начинается с залитых золотым светом сцен, в которых звезды “Гарри Поттера” под бой часов Биг Бена получают конверты с приглашением в Хогвартс, кажется, что этот реюнион будет построен достойным такого повода, изобретательным образом. На деле, впрочем, за красочной заставкой следует контент, мало отличающийся от допматериалов на BluRay-дисках: актеры и режиссеры, причастные к сверхпопулярной франшизы, может быть, и восседают в знакомых декорациях вроде кабинета Дамблдора, но основу эпизода все равно составляют почти исключительно их интервью, время от времени разбиваемые нарезками сцен из фильмов и ауттейков со съемок.

“Возвращение в Хогвартс” эксплуатирует ностальгию

За десять лет, прошедшие с выхода последнего фильма франшизы, слава “Гарри Поттера” не то, чтобы померкла — он остается одним из главных поп-культурных феноменов XXI века, а его вселенная продолжает генерировать и контент, и фанатов, и доллары: в 2022-м выйдет уже третий фильм разворачивающихся в той же вселенной “Фантастических тварей”, началась работа и над сериалом в придуманном Джоан Роулинг мире. Тем не менее “Возвращение в Хогвартс” не находит в “Гарри Поттере” повода ни для хоть сколько-то серьезного разговора о причинах популярности цикла, ни для диалога о нынешних карьерах уже разменявших четвертый десяток главных звезд (а он мог бы быть любопытным), ни для анализа тех солидных технических свершений, которые понадобились, чтобы поднять эту махину. Место всего этого в спецэпизоде занимает только и исключительно ностальгия — за 100 минут экранного времени слова о том, как замечательно проводили время на съемках все причастные и какую важную роль “Гарри Поттер” сыграл в их жизни, звучат не меньше сотни раз и, мягко говоря, приедаются.

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