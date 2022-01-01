Вышел специальный эпизод “Гарри Поттера”, посвященный 20-летию первого фильма(2)
На HBO Max и в “Амедиатеке” вышел “Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс” — снятый к 20-летнему юбилею одной из самых популярных франшиз в истории кино специальный эпизод, впервые за годы воссоединивший почти всех к ней причастных. “Лента.ру” рассказывает, какими предстали повзрослевшие звезды “Гарри Поттера”, что они вспомнили о съемках и кого в этом реюнионе заметно не хватало.
Спецэпизод построен на интервью с актерами и режиссерами
Когда юбилейный спецэпизод начинается с залитых золотым светом сцен, в которых звезды “Гарри Поттера” под бой часов Биг Бена получают конверты с приглашением в Хогвартс, кажется, что этот реюнион будет построен достойным такого повода, изобретательным образом. На деле, впрочем, за красочной заставкой следует контент, мало отличающийся от допматериалов на BluRay-дисках: актеры и режиссеры, причастные к сверхпопулярной франшизы, может быть, и восседают в знакомых декорациях вроде кабинета Дамблдора, но основу эпизода все равно составляют почти исключительно их интервью, время от времени разбиваемые нарезками сцен из фильмов и ауттейков со съемок.
“Возвращение в Хогвартс” эксплуатирует ностальгию
За десять лет, прошедшие с выхода последнего фильма франшизы, слава “Гарри Поттера” не то, чтобы померкла — он остается одним из главных поп-культурных феноменов XXI века, а его вселенная продолжает генерировать и контент, и фанатов, и доллары: в 2022-м выйдет уже третий фильм разворачивающихся в той же вселенной “Фантастических тварей”, началась работа и над сериалом в придуманном Джоан Роулинг мире. Тем не менее “Возвращение в Хогвартс” не находит в “Гарри Поттере” повода ни для хоть сколько-то серьезного разговора о причинах популярности цикла, ни для диалога о нынешних карьерах уже разменявших четвертый десяток главных звезд (а он мог бы быть любопытным), ни для анализа тех солидных технических свершений, которые понадобились, чтобы поднять эту махину. Место всего этого в спецэпизоде занимает только и исключительно ностальгия — за 100 минут экранного времени слова о том, как замечательно проводили время на съемках все причастные и какую важную роль “Гарри Поттер” сыграл в их жизни, звучат не меньше сотни раз и, мягко говоря, приедаются.
Эмма Уотсон призналась во влюбленности в Тома Фелтона, а Дэниел Рэдклифф — в Хелену Бонем Картер
Интервью с актерами — а больше всего внимания здесь, что неудивительно, получает основная троица из Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер), Эммы Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперта Гринта (Рон Уизли); Рэдклифф так и вовсе служит своего рода церемониймейстером, интервьюирующим пару режиссеров и других звезд — обходятся без подлинных откровений, острых тем и даже анекдотов со съемок, о которых раньше фанаты не знали. В конце концов, сколько можно пересказывать историю о том, как Гринт отказался делать выданную ему режиссером Альфонсо Куароном домашнюю работу, объяснив это характером своего персонажа? Но без пары забавных признаний все же не обходится. Так Эмма Уотсон рассказывает, что была по-детски влюблена в игравшего Драко Малфоя Тома Фелтона — тот, впрочем, был на три года старше и видел в ней скорее младшую сестру. А Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейнжд) раскрывает содержание записки, переданной ей 16-летним в тот момент Рэдклиффом. “Жаль, я не на десять лет старше, тогда бы у меня были какие-то шансы”. 32-летний Рэдклифф краснеет — а вот Бонем Картер безжалостна: “До сих пор храню! У себя в туалете”.
Бонем Картер смотрится подлинной звездой “Возвращения в Хогвартс”
На общем сладостно-ностальгическом фоне — которому в спецэпизоде поддается и участвовавшая в съемках “Поттера” сборная звезд британской актерской школы (кажется, еще никогда Гэри Олдмен и Рэйф Файнс не источали такой патоки на экране, как в “Возвращении в Хогвартс”) — любые появления в кадре Бонем Картер ощущаются глотком свежего воздуха. Она не только высмеивает юношескую влюбленность Рэдклиффа, но и с наслаждением подшучивает над Олдменом (“Я же тебя убила, не так ли? Кто-то должен был это сделать”) и издевается, услышав, что Том Фелтон мечтал о собственной волшебной палочке (“Ты в курсе, что они ненастоящие? Нам же об этом говорили”). Все это выгодно отличает ее от звездных коллег — те, в свою очередь, кажется, являются в “Возвращение в Хогвартс” лишь, чтобы польстить Рэдклиффу, Уотсон и Гринту убеждениями, что всегда считали их себе ровней по уровню актерского мастерства. Ну да, как же.
Так что насчет Джоан Роулинг?
Учитывая, что в кадре “Возвращения в Хогвартс” происходит крайне мало по-настоящему интересного, в процессе просмотра трудно не задумываться о тех, кого здесь ощутимо не хватает. И если скончавшимся за годы, прошедшие с завершения франшизы, артистам здесь посвящают трогательную пятиминутку, то на тонкий лед разговоров о Джоан Роулинг спецэпизод предпочитает не заступать. Говорить о том, чтобы она появилась здесь собственной персоной (эпизод, впрочем, использует пару нейтральных фрагментов из ее интервью двухлетней давности), и вовсе не приходится. А ведь, кажется, именно такой фигуры — то есть человека, который бы говорил, что у него на уме, вне зависимости от предмета разговора — “Возвращению” прежде всего и не хватает (как, конечно, и обсуждения книг, без которых никакого киносериала и не могло бы быть). Ну что ж, с другой стороны, многочисленным фанатам франшизы, наверное, хватит и слез Уотсон и Рэдклиффа, в которые те предсказуемо пустятся к финалу эпизода.