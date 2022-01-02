02.01.2022, 09:32
Умерла режиссер “Смешариков” и “Лунтика” — ей было всего 49 лет(2)
ФОТО: screenshot - VK
Режиссер анимационного кино Галина Воропай умерла в возрасте 49 лет. Об этом сообщается в официальной группе кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ в VK.
Уточняется, что Воропай скончалась в ночь на 30 декабря. “Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!” — говорится в сообщении. Причины смерти не называются.
Галина Воропай родилась 24 февраля 1972 года в Ленинграде. Была режиссером мультисериалов “Лунтик” и “Барбоскины”, также работала над новым сезоном “Смешариков”. Кроме того, она была художником-аниматором мультфильма “Алеша Попович и Тугарин Змей” и режиссером анимации “Про Федота стрельца удалого молодца”.