Умерла режиссер “Смешариков” и “Лунтика” — ей было всего 49 лет

Уточняется, что Воропай скончалась в ночь на 30 декабря. “Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!” — говорится в сообщении. Причины смерти не называются.