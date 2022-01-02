Животные, которые могут принести здоровье и богатство хозяину

Например, кошка “может выпросить для человека дом, чтобы человек никогда не потерял крышу над головой”. Кроме этого, кошка способна увидеть потусторонние миры и даже вылечить, говорит шаман.

Что касается собак, то и здесь верные друзья человека, стараются всячески помочь хозяину с трудностями в жизни. “Собачка выпрашивает здоровье для хозяина, она всегда просит космос дать возможность забрать трудности человека себе”, — сообщила Кажетта Ахметжанова.

Козел, несмотря на то, что его с трудом можно отнести к домашним питомцам, по мнению ясновидящей, приносит хозяину достаток и здоровье. “Козлята просят для владельцев богатства, также они могут исцелить человека”, — заявила шаманка.

Ахметжанова отметила, что чем больше вы любите домашнее животное, тем больше оно сможет попросить для вас благ в тонких мирах.

Отметим, что богатство животные могут приносить и без эзотерики — например, если разводить кошек или собак относительно редкой, но модной в даной время породы.