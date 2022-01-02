02.01.2022, 12:58
ВИДЕО | Филипп Киркоров поздравил жителей Эстонии с Новым годом и позвал на свой майский концерт(49)
ФОТО: screenshot - youtube
Российский поп-король Филипп Киркоров, без которого, кажется, не обходится ни одна новогодняя программа, появился и в эстонском "Новогоднем огоньке" на телеканале ETV+. Запланированный концерт Филиппа в Таллинне уже несколько раз переносился, и успевший соскучиться по нашей стране певец загадал желание всё же выступить в мае.
“Дорогие мои эстонские поклонники, зрители, телезрители канала ETV+! Сегодня я очень рад обратиться к вам с поздравлением, с пожеланием всего самого доброго. Спасибо вам за ваше терпение, за, что не теряете надежды увидеть моё шоу, И я уверен, что 27 мая мы обязательно встретимся в моем любимом Таллинне на моем шоу — буквально через пару недель после моего 55-летнего юбилея".