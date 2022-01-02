ВИДЕО | Филипп Киркоров поздравил жителей Эстонии с Новым годом и позвал на свой майский концерт

“Дорогие мои эстонские поклонники, зрители, телезрители канала ETV+! Сегодня я очень рад обратиться к вам с поздравлением, с пожеланием всего самого доброго. Спасибо вам за ваше терпение, за, что не теряете надежды увидеть моё шоу, И я уверен, что 27 мая мы обязательно встретимся в моем любимом Таллинне на моем шоу — буквально через пару недель после моего 55-летнего юбилея".