Что нельзя делать в 2022 году знакам Зодиака(2)
Прошедший год был не таким уж и простым. Но чтобы подобным не оказался и 2022-й, астролог Панкадж Ханна рассказал, от чего каждому из знаков Зодиака стоит отказаться. Его советы публикует WMJ.
Овнам нельзя позволять ошибкам прошлого препятствовать своему продвижению вперед. Возьмите все, чему научил вас опыт, и продолжайте. Успех близко.
Тельцам надо бороться с тревожностью и неуверенностью — попробуйте что-нибудь новое и не останавливайтесь на самом легком.
Близнецам стоит отказаться от нездоровых привычек, в частности, пищи и образа жизни в целом.
Ракам необходимо найти свои лучшие и худшие стороны и отделить одни от других. В 2022 году вас ждут перемены — не упустите возможности, кто знает, когда они подвернутся снова.
Львам не стоит ждать мгновенных успехов — впрочем, будут отложенные награды.
Девам стоит перестать дружить с теми, кто о них не заботится.
Весам не стоит тратить время попусту. Сделайте список дел на год и возьмите от 2022-го все.
Скорпионам нужно избавиться от токсичных друзей и членов семьи — общаться с ними больше невозможно.
Стрелец не должен быть растратчиком — начните, наконец, копить деньги.
Козерогам надо меньше времени проводить в социальных сетях и сосредоточиться на учебе и работе.
Водолеям астролог не разрешает работать допоздна. Возьмите отпуск, откройте для себя что-нибудь новое.
И, наконец, Рыбам не надо упускать возможность провести время с семьей.