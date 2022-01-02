Что нельзя делать в 2022 году знакам Зодиака

Овнам нельзя позволять ошибкам прошлого препятствовать своему продвижению вперед. Возьмите все, чему научил вас опыт, и продолжайте. Успех близко.

Тельцам надо бороться с тревожностью и неуверенностью — попробуйте что-нибудь новое и не останавливайтесь на самом легком.

Близнецам стоит отказаться от нездоровых привычек, в частности, пищи и образа жизни в целом.

Ракам необходимо найти свои лучшие и худшие стороны и отделить одни от других. В 2022 году вас ждут перемены — не упустите возможности, кто знает, когда они подвернутся снова.

Львам не стоит ждать мгновенных успехов — впрочем, будут отложенные награды.

Девам стоит перестать дружить с теми, кто о них не заботится.

Весам не стоит тратить время попусту. Сделайте список дел на год и возьмите от 2022-го все.

Скорпионам нужно избавиться от токсичных друзей и членов семьи — общаться с ними больше невозможно.

Стрелец не должен быть растратчиком — начните, наконец, копить деньги.

Козерогам надо меньше времени проводить в социальных сетях и сосредоточиться на учебе и работе.

Водолеям астролог не разрешает работать допоздна. Возьмите отпуск, откройте для себя что-нибудь новое.

И, наконец, Рыбам не надо упускать возможность провести время с семьей.