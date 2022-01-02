Шоубиз
02.01.2022, 16:30

ФОТО | Холли Берри в 55 лет вышла замуж в четвертый раз

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ФОТО: AFP

Американская актриса Холли Берри вышла замуж за своего возлюбленного. Ее избранником стал музыкант Ван Хант, с которым они вместе уже больше года, — радуется WMJ.

Холли Берри опубликовала в личном блоге несколько романтичных кадров с Ван Хантом и лаконично подписала: “Так… Это официально!”

Поклонники поспешили поздравить звезду со знаменательным событием и написали паре множество комплиментов. Стоит отметить, что вместе возлюбленные смотрятся очень гармонично.

Холли Берри была замужем трижды. Актриса воспитывает 14-летнюю дочь Налу от манекенщика Габриэля Обри и 8-летнего сына Масео от актера Оливье Мартинеса.

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