ФОТО | Настю Каменских опять поздравляют с беременностью. Возможно, зря

На фото Настя и Потап позируют на фоне новогодней елки, одетые в одинаковые свитеры. При этом на одном снимке певица выглядит беременной, хотя характерную полноту ее фигуре вполне мог придать объемный наряд.

Однако фанатам и этого случайного намека хватило, чтобы поверить в долгожданную беременность их любимицы. В комментариях они уже вовсю поздравляют Каменских с предстоящим материнством.

“Так долго ждали, даже не верится”; “Настя на себя не похожа совсем… Может, она в положении, конечно, и изменилась чуток”; “Настя, желаю вам в 2022 году испытать счастье материнства”; “Беременна Настя”; “Тоже видится, что беременна? Ждем пост с подтверждением”, — пишут радостные поклонники.

Каменских уже не впервые “вводит в заблуждение” фанатов относительно своей беременности. Минувшим летом она опубликовала ролик, в котором танцует в коротком облегающем топе и черных брюках. Поклонники тут же обратили внимание на якобы округлившийся живот певицы и забросали ее вопросами о беременности.