Анастасию Волочкову заподозрили в очередном романе(5)
Еще недавно балерина состояла в отношениях с работником железнодорожной компании Владимиром, теперь же, похоже, ее сердце занято другим мужчиной. И это не успел забыться Олег, который долгое время скрывался за кадром, а потом появился, чтобы исчезнуть навсегда. Пока Анастасия Волочкова не торопится раскрывать личность нового избранника, — сожалеет “СтарХит”.
Анастасия не скрывает — по натуре она очень влюбчивый человек, но при этом балерина не торопится в загс, а наслаждается текущими отношениями. Новый год блондинка встретила в компании очередного избранника.
“С Новым годом, дорогие! Счастья вам и любви! Мы так здорово отметили! Так светло, весело и искренне! Не скрою, у меня влюбленность. История этого знакомства фантастическая! И всем хочу пожелать таких ярких эмоций!” — поделилась 45-летняя Волочкова.
Не все пользователи Сети порадовались за балерину. Многие упрекнули ее в чрезмерной любвеобильности.
“Опять новый мужчина! Сколько можно уже?!”; “А где Владимир, куда его дели?”; “Влюбленность? А когда же будет любовь настоящая?”; “Настя! Не рассказывайте никому о своих влюбленностях, все уже смеются над вами”; “Настя, зачем вы каждую свою связь выставляете напоказ? Этим вы еще больше опошляете свой блог. А ведь могли бы из блога сделать конфетку. Красивые интерьеры, шикарные наряды, макияж, прически… И посты с интересными умными мыслями. Желаю вам в Новом году прекрасных перемен и встретить мужчину. Одного. Не вереницу”, — негодуют подписчики Анастасии Волочковой.