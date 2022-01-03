Анастасию Волочкову заподозрили в очередном романе

Анастасия не скрывает — по натуре она очень влюбчивый человек, но при этом балерина не торопится в загс, а наслаждается текущими отношениями. Новый год блондинка встретила в компании очередного избранника.

“С Новым годом, дорогие! Счастья вам и любви! Мы так здорово отметили! Так светло, весело и искренне! Не скрою, у меня влюбленность. История этого знакомства фантастическая! И всем хочу пожелать таких ярких эмоций!” — поделилась 45-летняя Волочкова.

“Опять новый мужчина! Сколько можно уже?!”; “А где Владимир, куда его дели?”; “Влюбленность? А когда же будет любовь настоящая?”; “Настя! Не рассказывайте никому о своих влюбленностях, все уже смеются над вами”; “Настя, зачем вы каждую свою связь выставляете напоказ? Этим вы еще больше опошляете свой блог. А ведь могли бы из блога сделать конфетку. Красивые интерьеры, шикарные наряды, макияж, прически… И посты с интересными умными мыслями. Желаю вам в Новом году прекрасных перемен и встретить мужчину. Одного. Не вереницу”, — негодуют подписчики Анастасии Волочковой.