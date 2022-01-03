Год для Ксении Бородиной и ее бывшего мужа начался со скандала

Новый виток конфликта начал Омаров. У себя в Инстагрме он заявил, что его экс-супруга изменяла ему, когда они ещё были в браке.

“Пацаны! Будьте осторожны с друзьями! Они могут … вашу жену. — Начал Курбан с предупреждения, а потом перешёл к сути. — Я уже год догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, только не с моей шестёркой. Мы же выросли вместе. Но пацаны говорили мне, что он как сыр с плесенью. Но я верил в дружбу, я верил в район! А теперь как верить? Мне говорили: Малкин, Егор Крид стоят в очереди… Оказалось, Трофим, который должен мне 3 миллиона”.

Вот такая пацанская трагедия, которая в переводе на более понятный язык звучит так: Курбан расстроился, узнав, что Ксения встречается с его бывшим другом Тимофеем Симищенко по кличке Трофим. А это двойное предательство: одна предала как мужа, другой — не то как друг, не то как “шестёрка” (в любом случае пострадал район, а это уже не шутки!)

После этого исповедь трансформируется в шантаж: Омаров требует, чтобы мог видеться с дочерью, иначе обнародует видеоподтверждение своих слов и умрет. Пока неясно, что из этого должно было больше напугать Бородину. Но что может напугать многолетнюю домоправительницу “Дома-2”? “Печально это все и жалко. Видно, 17-летние любовницы уже не справляются”, — отреагировала она.

Бородина подчеркнула, что никогда не изменяла Омарову. Однако ей есть что поведать аудитории о его изменах. Однако она не хочет этого делать, чтобы подрастающая дочка не узнала в будущем горькую правду про любимого папу.

“Если бы я хотела, то давно бы сделала это! У меня есть дочь, которая не заслужила знать правду о своем папе. Там слишком много грязи!” — заключила Бородина.

В общем, диалог не сложился.