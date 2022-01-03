Звезда “Пацанок” напала с ножом на родителей

Телевизионная “школа леди” на канале “Пятница” не всегда может похвастать успехом. Даже ставшая было телеведущей Ксения Милас сорвалась, так можно ли что-то требовать от других? Вот и участница первого сезона “Пацанок” Регина Колупаева напала на родителей с ножом под Петербургом, сообщает Telegram-канал “Mash на Мойке”.