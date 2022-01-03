Звезда “Пацанок” напала с ножом на родителей
Телевизионная “школа леди” на канале “Пятница” не всегда может похвастать успехом. Даже ставшая было телеведущей Ксения Милас сорвалась, так можно ли что-то требовать от других? Вот и участница первого сезона “Пацанок” Регина Колупаева напала на родителей с ножом под Петербургом, сообщает Telegram-канал “Mash на Мойке”.
26-летняя Регина Колупаева ударила мать в спину во время ссоры в квартире в Гатчине. Утверждается, что девушка могла быть в состоянии наркотического опьянения.
Мать госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением задней стенки грудной клетки. Отцу девушка поранила руку — он находится в отделении травматологии, ему диагностировали повреждение нерва на левой руке.
Колупаева задержана до суда, где ей изберут меру пресечения.