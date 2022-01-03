ФОТО | "Конкуренция Волочковой": Ксения Собчак снялась полностью обнаженной в купели(25)
40-летняя Ксения Собчак поделилась в инстаграме снимком, на котором предстала полностью обнаженной, передает mail.ru
На фото телеведущая запечатлена в купели. В руках она держит грейпфрут, а на поверхности воды плавают дольки лимона.
“31-го я в баню не хожу, зато 2-го — с удовольствием”, — подписала кадр журналистка.
Подписчики Собчак сравнили ее с бывшей балериной Анастасией Волочковой, которая часто выкладывает фотографии из бани. “У Волочковой появился серьезный конкурент!”, “Волочкова отдыхает”, “Шпагат нужен и еловые ветки”, “Косплей Волочковой 10 из 10”, — писали они.
Также фолловеры Ксении сделали ей множество комплиментов. “Отличная фигура!”, “Шикарная женщина”, “Ну, хороша Ксения Анатольевна”, “Обожаю эту женщину”, — восхитились подписчики.