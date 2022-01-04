В концертном зале “Эстония” триумфально прошел Новогодний концерт

Бывшая прима-балерина Мария Селецкая — разносторонний талант. После успешной балетной карьеры она покоряет новые горизонты. Новогодний концерт стал для нее дебютным выступлением за дирижерским пультом перед ERSO, ранее она работала приглашенным дирижером Канадского национального балета.

“Программа новогоднего концерта была навеяна воспоминаниями моей молодости и ощущением неповторимости первого новогоднего утра, когда уже пора озвучить свои тайные мечты. Мы встречаемся с публикой в тот день, когда отовсюду звучат пожелания всего наилучшего, поэтому я составила программу концерта из настоящих жемчужин балетной музыки”, — отметила Мария Селецкая.

На концерте прозвучали произведения Бернстайна, Гуно, Чайковского, Глинки и других композиторов. Телеканал ETV вел трансляцию концерта — это новогодняя традиция, восходящая к 1996 году.

“Новый год — это время, когда нужно загадывать желания и ставить перед собой цели, большие и малые. Надеюсь, что наш Новогодний концерт подарил незабываемые впечатления всем гостям и телезрителям”, — добавила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.

Новогодний концерт Eesti Kontsert и Rémy Martin стал возможным благодаря сотрудничеству с концерном Liviko: “Мы поддерживаем общественно и культурно значимые мероприятия, чтобы придать импульс творчеству и сохранить его значимость”, — подчеркнул председатель совета АО Liviko Энн Кунила.

Eesti Kontsert желает всем чудесного Нового года!