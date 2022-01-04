ТОП-10 сериалов января

“Эйфория”, 2 сезон

Драма, США

Долгожданный второй сезон стартует уже в начале января. Фанаты наконец-то узнают, что же произошло с любимыми персонажами и в частности с главной героиней Ру. В конце первой части девушка теряет сознание после очередной передозировки, поэтому зрители долгое время гадали: осталась ли она в живых. Впрочем, оставлять “Эйфорию” без такой яркой актрисы, как Зендая, которая сейчас в топе главных звезд Голливуда, было бы глупо. Брюнетка даже получила за эту роль “Эмми”, став самой молодой победительницей в категории “Лучшая женская роль в драме”. Зендая и сама признавалась, что не хочет расставаться с Ру. “В возвращение к этому персонажу — словно возвращение домой”, — говорила она.

“Как я встретила вашего папу”

Комедия, США

Сериал является спин-оффом “Как я встретил вашу маму”, обретший невероятную популярность в начале нулевых. Очевидно проект не будет выглядеть пародией, а полноценно продолжит стилистику телехита, ведь над ним работает Памела Фрайман. Режиссер работала над оригинальным ситкомом и знает, что нужно его поклонникам. “Как я встретила…” расскажет историю знакомства Софи с возлюбленным. Ее роль исполнила Хилари Дафф, а тех, кто соскучился по Ким Кэттролл ждет сюрприз — она появится в качестве зрелой версии героини. Напомним, что актриса отказалась от участия в продолжении “Секса в большом городе” и, возможно, сделала правильный выбор. Нью-йоркские подруги уже получили ряд негативных отзывов за неловкую попытку ухватиться за тренды.

“Афтепати”

Комедия, детектив, США

Герои тысячу раз пожалеют, что явились на встречу с выпускниками. После небольшой вечеринки у одноклассника Хавьера, ставшего звездой экрана, они столкнулись не только с похмельем, но и со страшным обстоятельством — организатор кутежа убит. Детективу предстоит восстановить события шумной ночи и выяснить, кто из компании друзей врет. Задача непростая, ведь как выяснилось, все терпеть не могли Хавьера.