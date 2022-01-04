ТОП-10 сериалов января(2)
В последнее время сериалы стали настоящей отдушиной в мире локдаунов и прочих ограничений. Сидишь себе — и переносишься в другой мир, где совсем другие проблемы. Поэтому встречать можно не только новый год, но и каждый новый месяц — в предвкушении очередных интересных подарков. "СтарХит" и Mail.ru пытается помочь в выборе.
“Эйфория”, 2 сезон
Драма, США
Долгожданный второй сезон стартует уже в начале января. Фанаты наконец-то узнают, что же произошло с любимыми персонажами и в частности с главной героиней Ру. В конце первой части девушка теряет сознание после очередной передозировки, поэтому зрители долгое время гадали: осталась ли она в живых. Впрочем, оставлять “Эйфорию” без такой яркой актрисы, как Зендая, которая сейчас в топе главных звезд Голливуда, было бы глупо. Брюнетка даже получила за эту роль “Эмми”, став самой молодой победительницей в категории “Лучшая женская роль в драме”. Зендая и сама признавалась, что не хочет расставаться с Ру. “В возвращение к этому персонажу — словно возвращение домой”, — говорила она.
“Как я встретила вашего папу”
Комедия, США
Сериал является спин-оффом “Как я встретил вашу маму”, обретший невероятную популярность в начале нулевых. Очевидно проект не будет выглядеть пародией, а полноценно продолжит стилистику телехита, ведь над ним работает Памела Фрайман. Режиссер работала над оригинальным ситкомом и знает, что нужно его поклонникам. “Как я встретила…” расскажет историю знакомства Софи с возлюбленным. Ее роль исполнила Хилари Дафф, а тех, кто соскучился по Ким Кэттролл ждет сюрприз — она появится в качестве зрелой версии героини. Напомним, что актриса отказалась от участия в продолжении “Секса в большом городе” и, возможно, сделала правильный выбор. Нью-йоркские подруги уже получили ряд негативных отзывов за неловкую попытку ухватиться за тренды.
“Афтепати”
Комедия, детектив, США
Герои тысячу раз пожалеют, что явились на встречу с выпускниками. После небольшой вечеринки у одноклассника Хавьера, ставшего звездой экрана, они столкнулись не только с похмельем, но и со страшным обстоятельством — организатор кутежа убит. Детективу предстоит восстановить события шумной ночи и выяснить, кто из компании друзей врет. Задача непростая, ведь как выяснилось, все терпеть не могли Хавьера.
Несмотря на криминальный сюжет, сериал не станет погружать зрителей в атмосферу серьезного расследования. Создатели решили поэкспериментировать с жанрами, поэтому каждую версию персонажей будет подавать в стиле боевика, мюзикла или мелодрамы — в зависимости от того, как видит себя рассказчик. Такая игра удачно дополняет юмористическую составляющую проекта. Кстати, в роли жертвы здесь — красавчик Дэйв Франко, брат звезды “Человека-паука”.
“Позолоченный век”
Драма, США
Сюжет развернется в эпоху роста экономики США после гражданской войны между Севером и Югом. Осиротевшая девушка Мариан Брук вынуждена из провинции перебраться в шумный Нью-Йорк к тетушкам. Там она столкнется с жесткими правилами высшего света и попробует пробиться через предрассудки общества.
Очередной исторический проект Джулиана Феллоуза обещает стать телехитом. Режиссер ранее работал над “Аббатством Даунтон” и новый проект уже называют его американской версией. К слову, в роли одной из родственниц Мариан выступила звезда “Секса в большом городе” Синтия Никсон. Здесь актриса предстанет в новом для себя образе: затянет талию в корсет и завьет волосы в локоны.
“Этерна”
Фэнтези, Россия
В России любят давать “наши ответы”, даже если их никто не спрашивал. Новый сериал позиционируется как “наш ответ “Игре престолов“ — неплохой замах! Это экранизация серии романов “Отблески Этерны” Веры Камши, повествующая о событиях в вымышленной стране Кэртиана. Зрителей ждут семейные интриги и эпичные сражения за трон.
Проект особенно придется по вкусу фанатам первоисточника. Книги давно обросли приличной армией поклонников. Они, к слову, уже выразили свое мнение о первых кадрах предстоящего сериала. “Картинка блеск! Теперь осталось дождаться премьеры”; “Здорово, что линии главных героев шире, чем в книге, и мы увидим то, что в тексте осталось “за кадром”. Противостояние среди унаров, много отца Германа и детство Ричарда! Все это безумно интересно, а еще судя по трейлеру и очень красиво”, — восторгаются пользователи Сети.
“Миротворец”
Фантастическая комедия, США
Спин-офф “Отряда самоубийц: Миссия навылет” расскажет о Кристофере Смите, который так жаждет мира во всем мире, что готов погубить тысячи жизней ради этой недостижимой цели.
Интересно, что созданием сериала занимался режиссер “Отряда…” и нашумевших “Стражей Галактики” Джеймс Ганн. Поэтому от переживаний за качество проекта можно смело отказаться. Особое внимание режиссер удили взаимоотношениям героя с отцом. “Мне нравится, что сериал затрагивает множество вопросов, например, о поиске одобрения со стороны общества или значении семьи”, — говорил Джон Сина.
“Сквозь снег”, 3 сезон
Фантастический боевик, США
В конце января выходит уже третий сезон сериала “Сквозь снег”, который основан на одноименном фильме Пон Чжун Хо. Проект запустился в прошлом году на волне громкого успеха другой работы режиссера — “Паразитов”.
В центре сюжета поезд, в котором едут выжившие после техногенной катастрофы. Их путешествие длится уже много лет, ведь за окном царит ледниковый период. Казалось бы, людям стоит объединиться после пережитой трагедии, однако даже в узких стенах транспорта они умудряются разделиться на классы и начать вражду. Ведь пока в первых вагонах элита наслаждается спелыми фруктами, в последних — вынуждены прибегнуть к каннибализму.
“Уборщица”
Триллер, США
Опытная врач Тони Де Ла Роса приезжает из Камбоджи в США, чтобы вылечить своего тяжело больного сына. Она находится в Америке нелегально и зарабатывает на хлеб уборкой. Когда сыну Тони отказывают в лечении, женщине приходится предпринимать решительные меры. Однажды она случайно становится свидетельницей убийства, и чтобы остаться в живых, вызывается убрать место преступления. С этого момента Тони получает большие деньги за то, что оттирает кровь жертв криминальных разборок. Вскоре она осваивается в преступном мире и пробует занять в нем законное место.
“Пришедший с холода”
Триллер, США
Мать-одиночка Дженни вместе с дочерью отправляется на каникулы в Европу, но идиллический отдых рушится, когда ЦРУ заставляет героиню столкнуться со своим прошлым. Много лет назад Дженни была русской шпионкой — продуктом сверхсекретного биоинженерного эксперимента КГБ по созданию разведчиков со сверхспособностями. Когда по США прокатывается волна жестоких убийств невинных людей, а виновник, по всем приметам, обладает такими же навыками и способностями, как и Дженни, героине поручают найти и остановить преступника. В случае отказа бывшая шпионка потеряет свою семью и новую жизнь, которую построила с таким трудом.
“Засланец из космоса”, 2 сезон
Фантастическая комедия, США
В маленьком сонном городке Пэйшенс в штате Вашингтон работает чрезвычайно странный и очень любопытный доктор Гарри Вендершпигль. Однажды местные жители обнаруживают таинственный портфель с доказательствами крушения инопланетного судна, которое было послано, чтобы уничтожить Землю. Начинается расследование и поиски пришельца, выполняющего “заказ”. В это время сам “доктор Гарри” лучше узнает людей и начинает сомневаться в справедливости своей миссии, с которой его отправили на Зеленую планету.
Бонус
Кроме того, стартуют (или уже стартовали в первые четыре дня года): “Кобра Кай” (Боевик-комедия, США, 4 сезон), “Почка” (Драма-комедия, Россия), “Предпоследняя инстанция” (Мистическая комедия, Россия), “911: Одинокая звезда” (Драма, США, 3 сезон), “Это мы” (Семейная драмеди, США, 6 сезон), “Черноватый” (Комедия, США, 8 сезон), “Сергий против нечисти” (Мистическая комедия, Россия), “Добрая Сэм” (Драма, США), “Движение женщин” (Биографическая драма, США), “Зовите меня Кэт” (Комедия, США, 2 сезон), “Праведные Джемстоуны” (Комедия, США, 2 сезон), “Ищейка” (Детективная комедия, Россия, 6 сезон), “Поворот” (Комедия, США), “Мне плевать, кто вы” (Комедия, Россия), “Семейка” (Комедия, Росиия), “Супермен и Лоис” (Комикс, США, 2 сезон), “Карамора” (фэнтези, Россия), “Перевал” (Триллер, Австрия-Германия, 2 сезон), “Одинокая пьяная женщина” (Комедия, США), “Озарк” (Криминальная драма, США, 4 сезон), “Дом с прислугой” (Ужасы, США, 3 сезон), “На наш взгляд” (Драмеди, США), “Миллиарды” (Драма, США, 6 сезон), “Монарх” (Музыкальная драма, США).