БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Шуба на голое тело и поцелуи под елкой: Как отметили Новый год эстонские блогеры

Уже полюбившаяся читателям "Бублика" фитнес-модель Арида Муру не разочаровала своих фанатов и выставила фото в своем любимом стиле - минимум одежды и максимум сексуальности. Остается только догадываться, в этом ли образе Арида отметила Новый год.



Фитнес-блогерша Юлия Смоли выставила веселое видео, где показала как сильно "потолстела" после оливье. Теперь же Юлия начинает активно приходить в прежнюю форму.





Стилист Женя Фокин отправился встречать Новый год в модные кварталы - Теллискиви и Ноблесснер. Эпатажный стилист показал, как отрывался в новогоднюю ночь. Судя по всему было много шампанского и жаркие танцы.





Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес провела новогоднюю ночь конечно же... Играя на виолончели! В Инстаграме она выставила трогательное видео с сыном. Красиво получилось, не правда ли?





Чемпионка мира по фитнесу Тийа Кааре встретила Новый год голой, но в шубе. Согласно примете "как Новый год встретишь, так его и проведешь" мы еще часто будем наслаждаться видами прекрасной фигуры блогерши. И да, надеемся, что в комментариях не прозвучит шутка про селедку под шубой.





Чемпионка Европы Ксения Балта наслаждалась праздником с мужем и тремя собаками. Также известно, что в следующем году пара ожидает пополнения в семействе.





Гадалка Кирсти Тиммер встретила Новый Год со своим новым парнем, который моложе ее на 16 лет. Как вам влюбленная парочка?

