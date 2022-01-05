БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Шуба на голое тело и поцелуи под елкой: Как отметили Новый год эстонские блогеры(10)
Уже полюбившаяся читателям "Бублика" фитнес-модель Арида Муру не разочаровала своих фанатов и выставила фото в своем любимом стиле - минимум одежды и максимум сексуальности. Остается только догадываться, в этом ли образе Арида отметила Новый год.
Фитнес-блогерша Юлия Смоли выставила веселое видео, где показала как сильно "потолстела" после оливье. Теперь же Юлия начинает активно приходить в прежнюю форму.
Стилист Женя Фокин отправился встречать Новый год в модные кварталы - Теллискиви и Ноблесснер. Эпатажный стилист показал, как отрывался в новогоднюю ночь. Судя по всему было много шампанского и жаркие танцы.
Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес провела новогоднюю ночь конечно же... Играя на виолончели! В Инстаграме она выставила трогательное видео с сыном. Красиво получилось, не правда ли?
Чемпионка мира по фитнесу Тийа Кааре встретила Новый год голой, но в шубе. Согласно примете "как Новый год встретишь, так его и проведешь" мы еще часто будем наслаждаться видами прекрасной фигуры блогерши. И да, надеемся, что в комментариях не прозвучит шутка про селедку под шубой.
Чемпионка Европы Ксения Балта наслаждалась праздником с мужем и тремя собаками. Также известно, что в следующем году пара ожидает пополнения в семействе.
Гадалка Кирсти Тиммер встретила Новый Год со своим новым парнем, который моложе ее на 16 лет. Как вам влюбленная парочка?
Спортсменка и блогерша Лиза Линд поделилась видео с прогулки со своим парнем. Парочка дурачилась, обнималась и целовалась. Вот это настоящее новогоднее настроение!
Эстонская модель Катри Катс, которая постоянно проживает на Бали не стала приезжать на новогодние праздники в Эстонию. Модель наслаждалась пальмами и солнцем со своей собакой и парнем. Все бы хорошо, но как же оливье, снег и салюты?
А эстонская певица Лаура Пылдвере решила встретить Новый год в жаркой Колумбии. Певица надела красное платье и очки, а вместо елки залезла на пальму. Хотели бы также?
Ну и на последок. Мы заглянули в Инстаграм к новой звезде эстонского стриптиза Джастину. Под Новый год он сбежал в Австралию и теперь не знает, когда вернется к своей жене в Эстонию. Но радовать своих поклонниц жаркими, сексапильными фотографиями мужчина все-таки продолжает.