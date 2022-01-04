04.01.2022, 12:48
Умерла звездный фотограф Катрин Уусоя. Ей было 42 года
ФОТО: Instagram
Фотограф Катрин Уусоя умерла в возрасте 42 лет. Катрин в основном занималась съемкой интерьеров, но иногда фотографировала и эстонских звезд.
Пост, сделанный в Инстаграме Катрин, дает понять, что женщина два месяца боролась с коронавирусом. Уусоя покинула нас 29 декабря.
По словам родственников, она пролежала в больнице два месяца. Больше месяца она находилась в коме, но потом у нее отказали легкие. Ее муж был все время рядом. У Катрин остались маленькие дети.
В последние годы талантливый фотограф делала фотосессии с телеведущей Бригитте Сюзанне Хунт, олимпийской чемпионкой Катриной Лехис и певицей Геттер Яани.