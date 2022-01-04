Фильм “Капитан Волкогонов бежал”, созданный при участии Эстонии, номинирован на 7 российских кинопремий

“Капитан Волконогов бежал” попал в номинации “Лучший фильм”, “Лучший режиссер”, “Лучший сценарий”, “Лучшая главная роль”, “Лучшая мужская роль второго плана”, “Лучшая работа художника-постановщика” и “Лучшая работа художника по костюмам”.

Лауреаты премии “Золотой орел” будут объявлены 28 января 2022 года.

Действие фильма происходит в 1938 году в городе, напоминающем Ленинград. Наступает эпоха массовых репрессий. Главный герой, капитан НКВД Федор Волконогов организует аресты, в ходе которых пытают и расстреливают невинных людей. Однажды ситуация для Волконогова резко меняется: он сам объявлен врагом народа. Капитан оказывается вне закона. Одновременно с этим он приходит выводу, что спастись от вечного проклятия за содеянное он может, только искренне раскаявшись и отыскав родных хотя бы одной из его жертв, которые должны простить его.

Роль беглого капитана исполнил Юра Борисов — тот же актер, который сыграл главную роль в фильме “Купе №6”, также созданном при участии Эстонии и в июле этого года получившим Гран-при на кинофестивале в Каннах.

Режиссеров фильма “Капитан Волконогов бежал” Наташу Меркулову и Алексея Чупова с Эстонией связывает многолетнее сотрудничество с оператором Мартом Таниэлем. Помимо операторской работы, Таниэль также является соавтором сценария фильма. А сопродюсером фильма стала Катрин Кисса из Homeless Bob Productions.

В состав съемочной группы вошли и другие эстонские кинематографисты: мастер по свету Тайво Тенсо, звукорежиссер Матис Рей, графический дизайнер Маргус Тамм, а в создании спецэффектов приняла участие команда 1-2-3 Productionist Tallinn Postworks.

Тем временем эстонский короткометражный фильм "Один" (режиссер Сергей Каск) получил приз за лучшую студенческую работу на международном кинофестивале Diamond Eye в Санкт-Петербурге.