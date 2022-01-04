ВИДЕО | "Я искала возможности побыть наедине с В.В.": Зрители в восторге от смелой пародии на экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд

Керcти Кальюлайд спародировал эстонский актер Хенрик Норманн. Перевела Виктория Пунга и отредактировал текст Александр Хоботов.

Хенрик Норманн написал шутки на тему того, что бы сказала Керсти Кальюлайд в своей новогодней речи в этом году.

Например, “экс-президент” посоветовала отключить электричество, перестать топить и ходить в магазин раз в месяц, чтобы сводить концы с концами: “А если кому-то станет совсем плохо, я всегда могу встать у окна и помахать фонариком”.

Также были и шутки, затрагивающие Владимира Путина. “На одном саммите в Париже я заметила, что Владимир тайно поглядывал. Но поближе подойди стеснялся. Типичный мужчина. Я искала возможности побыть наедине с Владимиром Владимировичем, но вокруг вечно сновала Меркель. В конце концов она утащила его смотреть какой-то дурацкий газопровод”, — пошутил Норманн.

Полное выступление "Кальюлайд" смотрите в самом конце передачи начиная с 2:01:00!