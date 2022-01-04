“Я тебе в рожу плюну!”: Собчак встретилась лицом к лицу с “инфоцыганкой” Блиновской

Недавно журналистка Ксения Собчак была ведущей на дне рождения основателя марафона желаний Елены Блиновской. На празднике присутствовала многих звезд шоу-бизнеса, а виновница торжества потратила на это около 200 миллионов рублей. Ксению заинтересовало, чем занимается Елена и что представляет собой инфопродукт коуча.

Всегда говорящая о любви, спокойствии и потоке света в душе человека, Елена оказалась уязвимой и не готовой как критике Собчак, так и честно отвечать на вопросы. Еще в начале интервью журналистка намекнула на то, что коуч является по сути… продавцом воздуха. На что Блиновская сначала сказала: “Я тебе сейчас в рожу плюну”, а затем заявила, что обиделась и больше не хочет общаться с ведущей YouTube-шоу “Осторожно: Собчак”. Елена заткнула уши и кричала: “Я ничего не слышу!”.

В таком ключе продолжался весь разговор. Елена нервничала, на вопросы отвечала витиевато и долгое время просто молчала, игнорируя вопросы ведущей, оправдываясь тем, что… приходит в ресурсное состояние.

Ксению также интересовал вопрос о доходах, но именно эта тема больше всего не нравилась марафонщице. В конце концов, она резко ответила: “Моя мама не знает, какие я суммы зарабатываю, с какой стати я должна их говорить тебе”.

Таким образом, Ксении удалось раскрыть коуча совершенно с другого ракурса. Но Блиновская настаивала на том, что Собчак просто не умеет глубоко работать над собой и истинно погружаться в себя и свои желания. Ведущая приняла замечания с присущей ей иронией, а в посте в Instagram написала, что этот разговор и правда дался ей нелегко из-за слишком напряженной и нервной Блиновской.