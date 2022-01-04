ФОТО | Канье Уэста заметили на свидании с новой пассией(4)
Американский рэпер Канье Уэст сходил на свидание с новой девушкой — актрисой Джулией Фокс. Об этом пишет TMZ.
Как сообщается, 44-летнего музыканта и 33-летнюю итало-американскую актрису заметили в ресторане Carbone в Майами, США, вечером 1 января. Пару сфотографировали папарацци во время ужина и на выходе из заведения.
По словам источников издания, Уэст казался “счастливее, чем когда-либо”.
Напомним, в ноябре 2021 года СМИ сообщали, что рэпер начал было встречаться с 22-летней моделью Винетрией. Параллельно он встречается с Джулией Фокс или роман с Винетрией уже закончился, пока неясно.
При этом формально Канье еще связан узами брака с Ким Кардашьян. Впрочем, она подала на развод еще в феврале прошлого года — а у звезд бракоразводные процессы длятся порой даже не месяцами, а годами.