ФОТО | Канье Уэста заметили на свидании с новой пассией

Как сообщается, 44-летнего музыканта и 33-летнюю итало-американскую актрису заметили в ресторане Carbone в Майами, США, вечером 1 января. Пару сфотографировали папарацци во время ужина и на выходе из заведения.

По словам источников издания, Уэст казался “счастливее, чем когда-либо”.

Напомним, в ноябре 2021 года СМИ сообщали, что рэпер начал было встречаться с 22-летней моделью Винетрией. Параллельно он встречается с Джулией Фокс или роман с Винетрией уже закончился, пока неясно.

При этом формально Канье еще связан узами брака с Ким Кардашьян. Впрочем, она подала на развод еще в феврале прошлого года — а у звезд бракоразводные процессы длятся порой даже не месяцами, а годами.