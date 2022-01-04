Не ешь это! Названы продукты, провоцирующие депрессию

Специалист советует воздержаться от употребления продуктов с обильным содержанием легкоусвояемых углеводов, в числе которых находятся различные хлебобулочные и кондитерские изделия. Когда они попадают в человеческий организм, начинается резкое насыщение крови, после которого они также резко ее покидают, из-за чего происходят перепады настроения, возникает легкая депрессия, а также желание съесть что-то еще, пояснила медик.