Секс
04.01.2022, 20:00

Больше интима — умнее женщина: новое исследование ученых

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ФОТО: Shutterstock

Исследование, опубликованное в медицинском журнале Journal of Neuroscience (на него ссылается WMJ), представило анализ связи между интимными прикосновениями к области женских гениталий и развитием мозга.

Всего в исследовании участвовали 20 взрослых женщин от 18 до 45 лет. Им стимулировали клитор вибрирующим объектом, расположенным над нижним бельем, и в это время сканировали мозг.

Во время вибрации у женщин активировалась определенная часть мозга — соматосенсорная кора. При этом она была больше у тех женщин, у которых в последний год было больше секса.

“Мы обнаружили связь между частотой полового акта и толщиной “генитальной” области мозга”, — рассказывает соавтор исследования Кристина Хайм. Достаточных доказательств того, что более развитая соматосенсорная кора указывает на активную сексуальную жизнь, нет, но ученые предполагают, что это напрямую связанные вещи.

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