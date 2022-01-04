Больше интима — умнее женщина: новое исследование ученых

Всего в исследовании участвовали 20 взрослых женщин от 18 до 45 лет. Им стимулировали клитор вибрирующим объектом, расположенным над нижним бельем, и в это время сканировали мозг.

Во время вибрации у женщин активировалась определенная часть мозга — соматосенсорная кора. При этом она была больше у тех женщин, у которых в последний год было больше секса.

“Мы обнаружили связь между частотой полового акта и толщиной “генитальной” области мозга”, — рассказывает соавтор исследования Кристина Хайм. Достаточных доказательств того, что более развитая соматосенсорная кора указывает на активную сексуальную жизнь, нет, но ученые предполагают, что это напрямую связанные вещи.