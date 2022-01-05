"Вакцинируйся ужо": в новогоднем шоу на “России 1” не обошлось без шуток об антипрививочниках

Артисты Александр Олешко, Елена Степаненко и Геннадий Ветров показали в “Новогоднем параде звезд” номер под названием “Нам на вирусы начхать!”. Ветров предстал в образе сказочного героя Кащея Бессмертного, Степаненко примерила роль Бабы Яги, Александр Олешко — Ивана-дурака. Они дуэтом спели песню про антипрививочников и тех, кто верит в чипирование и теории заговора. По сюжету Иван-дурак стал диванным (или печным) вирусологом, начал рассказывать о побочках, влиянии прививок да ДНК и микрочипах.

“В жизни не надену перчатки и маски

Ни Иван-дурак, ни Яга, ни Кащей.

Весь коронавирус — это все сказки,

Заговор, сплетни, черт-те-что вообще.

Вот один Емеля на прошлой неделе

Тайну мне открыл, не слезая с печи,

Что поставит скоро всем без разбора

И не прививочку, а микрочип”.

Разумеется, вскоре персонажи пожалели о своей вере дураку — стали пропадать запах и вкус. Осознав свою ошибку, герои не перестали петь. Заканчивается номер словами:

“Кашель плющит Колобка,

Зря мы валяли дурака.

Мы согласны, если че,

Под прививку подставить плечо.

Сказка ложь, да в ней намек:

Чтоб никто не занемог,

Вакцинируйся ужо,

И будет всем, как в сказке, хорошо”.

Комментарии к видео в соцсетях оказались не менее хлесткими, чем тексты артистов.

“Как им самим не противно такое изображать? Аааа, ничего личного, просто деньги!”, “Низкосортный юмор”, “Даааа! Тяжелая артиллерия подъехала. Степаненко и Ветров! Ну теперь все по пять раз вакцинируются”, — шутят пользователи.