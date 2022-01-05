Своего нового возлюбленного Волочкова увела у невесты из “Давай поженимся!”

Звезду балета пригласили в «Давай поженимся» в качестве наставницы 44-летнего Сергея, одного из женихов. Она должна была помочь мужчине презентовать себя невесте. Но в один момент что-то пошло не так, и 45-летняя Анастасия сама стала набиваться жениху в избранницы.

«Мне кажется, я более завидная невеста. Вы так не думаете? Ну что вы все хи-хи, со мной вот все так!» — кокетничала она в комнате героя. Сначала Сергей был несколько смущен, но спустя время стал оказывать Волочковой ответные знаки внимания. В итоге после выхода участника к невесте даже Лариса Гузеева и Роза Сябитова пришли к выводу, что мужчина явно предначертан балерине. Ведущие отметили, что пара даже внешне поразительно похожа.

Как выяснилось, взаимной симпатией и милыми разговорами во время съемок все не ограничилось — у Сергея и Анастасии завязались романтические отношения. Праздники возлюбленные провели вместе, спустя несколько дней Волочкова поделилась видео, как вместе со второй половиной смотрит шоу с их участием.

А буквально вчера пара улетела отдыхать на острова. «Смотрим вторую серию «Давай поженимся» на Первом канале только уже с Мальдив. Я сюда, как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем», — написала Волочкова в личном блоге.