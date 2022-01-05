Русский оперный праздник! 10 января в Эстонию приедут ведущие солисты оперы Мариинского театра

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В программу гала-концерта вошли самые яркие фрагменты опер из золотого репертуара Мариинского театра — “Севильский цирюльник” Россини, “Отелло” и “Травиата” Верди, “Богема” и “Турандот” Пуччини, “Паяцы” Леонкавалло, “Кармен” Бизе, “Самсон и Далила” Сен-Санса.

Также в концерте будет представлена русская классика “Руслан и Людмила” Глинки, “Пиковая дама” Чайковского, “Царская невеста” Римского-Корсакова. А для создания праздничной новогодней атмосферы ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра исполнят также арии из всемирно известных оперетт и концертные номера.

За более чем 20 лет международной оперной карьеры тенор АВГУСТ АМОНОВ спел абсолютно все партии для его типа голоса — только в родном Мариинском в его активном репертуаре насчитывается более тридцати ролей в диапазоне от Россини до Щедрина. А были еще Большой театр в Москве, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Опера Бастий в Париже, Ковент Гарден в Лондоне и другие театры, в которых Амонову посчастливилось выступать вместе с Маэстро Валерием Гергиевым или самостоятельно. В Эстонии певец исполнит свои коронные арии — “Что наша жизнь? Игра!” и “Смейся, паяц”.

Баритон ВИКТОР КОРОТИЧ — артист уникального творческого диапазона, в его репертуаре такие серьезные партии, как Родриго (“Дон Карлос”) и Яго (“Отелло”) соседствуют с игровыми и подвижными Фигаро (“Севильский цирюльник”) и Папагено (“Волшебная флейта”), а также с лирическими Евгением Онегиным и Валентином (“Фауст”). Но, кажется, даже эти рамки тесны певцу, и он пробует себя в другом жанре, в 2020 году исполнив партию художественного свиста на мировой премьере сочинения Родиона Щедрина “Приключение обезьяны” под управлением Валерия Гергиева. В программу эстонских концертов Виктор включил не только классические произведения, но и знаменитую Арию Мистера Икса из оперетты Имре Кальмана “Принцесса цирка”: эта ария была визитной карточкой легендарного эстонского певца Георга Отса.