Русский оперный праздник! 10 января в Эстонию приедут ведущие солисты оперы Мариинского театра
Очень приятная новость для всех любителей культурного отдыха. В Эстонию приедут ведущие солисты оперы Мариинского театра (Санкт-Петербург) и 10 января выступят в Малом доме театра Ванемуйне, а 11 января порадуют зрителей в новогоднем концерте Opera Royal Gala на сцене Русского театра Эстонии (Таллинн). Начальник продюсерского отдела Мариинки, зам. Гергиева Юля Бройдо поделилась с нами всеми подробностями этого события. Смотрите видео!
В программу гала-концерта вошли самые яркие фрагменты опер из золотого репертуара Мариинского театра — “Севильский цирюльник” Россини, “Отелло” и “Травиата” Верди, “Богема” и “Турандот” Пуччини, “Паяцы” Леонкавалло, “Кармен” Бизе, “Самсон и Далила” Сен-Санса.
Также в концерте будет представлена русская классика “Руслан и Людмила” Глинки, “Пиковая дама” Чайковского, “Царская невеста” Римского-Корсакова. А для создания праздничной новогодней атмосферы ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра исполнят также арии из всемирно известных оперетт и концертные номера.
За более чем 20 лет международной оперной карьеры тенор АВГУСТ АМОНОВ спел абсолютно все партии для его типа голоса — только в родном Мариинском в его активном репертуаре насчитывается более тридцати ролей в диапазоне от Россини до Щедрина. А были еще Большой театр в Москве, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Опера Бастий в Париже, Ковент Гарден в Лондоне и другие театры, в которых Амонову посчастливилось выступать вместе с Маэстро Валерием Гергиевым или самостоятельно. В Эстонии певец исполнит свои коронные арии — “Что наша жизнь? Игра!” и “Смейся, паяц”.
Баритон ВИКТОР КОРОТИЧ — артист уникального творческого диапазона, в его репертуаре такие серьезные партии, как Родриго (“Дон Карлос”) и Яго (“Отелло”) соседствуют с игровыми и подвижными Фигаро (“Севильский цирюльник”) и Папагено (“Волшебная флейта”), а также с лирическими Евгением Онегиным и Валентином (“Фауст”). Но, кажется, даже эти рамки тесны певцу, и он пробует себя в другом жанре, в 2020 году исполнив партию художественного свиста на мировой премьере сочинения Родиона Щедрина “Приключение обезьяны” под управлением Валерия Гергиева. В программу эстонских концертов Виктор включил не только классические произведения, но и знаменитую Арию Мистера Икса из оперетты Имре Кальмана “Принцесса цирка”: эта ария была визитной карточкой легендарного эстонского певца Георга Отса.
Молодое сопрано ПЕЛАГЕЯ КУРЕННАЯ получила мировую известность благодаря операм Родиона Щедрина. Еще в период обучения в Санкт-Петербургской консерватории (класс профессора Тамары Новиченко, педагога Анны Нетребко), Пелагея дебютировала в Мариинском театре. В 2015 году в мировой премьере оперы Щедрина “Рождественская сказка” певица исполнила главную партию Замарашки (сюжет этой оперы напоминает сказку “Двенадцать месяцев”). А через четыре года Пелагея стала первой исполнительницей Лолиты в одноименной опере Щедрина на сцене Национального театра в Праге. С этим театром у Пелагеи сложились тесные творческие связи, и буквально накануне эстонских гастролей она примет там участие в премьере оперы Моцарта “Так поступают все” — как раз на той сцене, на которой эта опера исполнялась при жизни Моцарта. Наряду с русским и итальянским репертуаром солистка исполнит прекрасную Русалку Дворжака. Новогодним подарком певицы эстонским зрителям станет Ария Джудитты из одноименной оперетты Легара.
И, наконец, меццо-сопрано ДАРЬЯ РЯБОКОНЬ, которая все увереннее заявляет о себе как в Мариинском театре, так и в мире. Окончив Санкт-Петербургскую консерваторию, Дарья продолжает совершенствоваться в Граце (Австрия) под руководством звезды мировой оперы Елены Панкратовой. В Эстонии она исполнит настоящие шедевры меццо-сопранового репертуара — арии Кармен, Далилы, песню Любаши (“Царская невеста”) и куплеты Графа Орловского из оперетты Штрауса “Летучая мышь”. Скучно точно не будет!
За роялем — МАРИЯ РАЛКО. Обладатель звания “Лучший концертмейстер” на Международном юношеском конкурсе им. Фредерика Шопена, Мария постоянно принимает участие в таких российских и зарубежных фестивалей, как “Звезды белых ночей”, “Пасхальный фестиваль” (Россия), “Летний фестиваль” (Миккели, Финляндия), “Гергиев-фестиваль” (Роттердам, Нидерланды) и других.