Eesti Kontsert начинает год под звуки музыки Возрождения

На концерте прозвучат вокальные произведения Чиприано де Роре, Орландо ди Лассо и Жьяша де Верта на лирические стихи Франческо Петрарки и Торквато Тассо, наполненные скрытыми страстями и любовным томлением. Вокалистам Floridante Consort аккомпанирует ансамбль Floridante на инструментах эпохи Возрождения.

“Многие из нас восхищались “Джокондой”, портретом загадочно улыбающейся Моны Лизы работы Леонардо да Винчи в “Лувре”. Нам знакомы и прекрасные стихи Петрарки, благодаря которому мы получили представление о прекрасном и богатом языке, в метафорах которого скрыто так много эротизма, наполняющего знаменитую улыбку на лице Моны Лизы”, — пояснил один из руководителей ансамбля Floridante Саале Фишер.

“Наша программа основана на красивейших текстах Петрарки, которые отлили в форму песни его современники — мастера звука. От певцов требуется полное знание каждого слова и его смыслов, чтобы донести до аудитории послание Петрарки. Концерту предшествует большая предварительная работа. Исторические инструменты также участвуют в возрождении мира звука Леонардо да Винчи”, — добавил музыкант.

В концерте принимают участие вокальный коллектив Floridante Consort и ансамбль Floridante. Солисты: Мария Валдмаа (сопрано), Маарья Хелстейн (альт), Йоозеп Трумм (тенор), Лодевик ван дер Рей (тенор), Таниэль Кирикал (бас), Виллу Вихермяэ (виола да гамба), Кристо Као (лауто) и Саале Фишер (орган). Художественный руководитель концерта — Эндрю Лоуренс-Кинг (арфа эпохи Возрождения).

Концерты состоятся 6 января в столичном концертном зале “Эстония” и 12 января в зале Тубина Тартуской музыкальной школы Хейно Эллера. Начало концертов в 19:00.