ГАЛЕРЕЯ | Российский миллиардер открыл в Нарва-Йыэсуу новый аквапарк! Смотри, что необычного там можно найти и на каких горках прокатиться(14)
Долгожданное открытие аквапарка "Ноорус" состоялось 30 декабря 2021 года. Редактор "Бублика" Алина Захарова уже успела побывать там, чтобы узнать, чем новый аквапарк собирается удивлять посетителей. Также Алина поговорила с управляющим Дмитрием Антоновым, который рассказал, тестировал ли сам владелец миллиардер Андрей Катков аттракционы в аквапарке "Ноорус".
В аквапарке есть две скоростные горки. Только будьте внимательны — хорошо группируйтесь и не поднимайте голову при вылете с горки. Если хотите прокатиться вдвоем, то это можно сделать на большой горке со световыми эффектами. В аквапарке также вас удивит большая желтая горка, которую невозможно не заметить. А кто захочет передохнуть, то вместо бани любителям погреться предлагается зайти в уютную “теплую комнату”.
По словам Дмитрия аквапарк рассчитан на 500 посетителей в день: “В первый день аквапарк посетило более 130 человек, 1 января — 232 посетителя, 2 января — 291 посетитель, 3 января — 370, 4 января — уже 335 человек”.
Также Дмитрий Антонов рассказал, кто занимался строительством аквапарка “Ноорус” и проверял ли сам владелец миллиардер Андрей Катков горки: “Шведская фирма “HydroSport AB” поставила оборудование для аттракционов, приняла участие в проектировании аквапарка. Также их специалисты смонтировали и запустили аттракционы совместно с эстонской фирмой “BasseiniMeister”. Автор проекта аквапарка — Томас Мяги. Инициатором и вдохновителем проекта был собственник — Андрей Катков. Заканчивала строительство аквапарка и сдавала его в эксплуатацию фирма “Termak Real Estate”, которая является владельцем зданий отеля “Ноорус” и тоже принадлежит Каткову. Собственник отеля Андрей Катков лично принял участие в тестировании всех аттракционов в начале декабря 2021 года”.
“Если аквапарк понравится людям и будет пользоваться спросом, задумана установка еще одной — самой большой горки. Я считаю, что аквапарк “Ноорус” один из лучших в Эстонии. И точно — самый новый”, — добавил Дмитрий.
Об этом пока не указано на сайте, но цена за билет включает в себя не только посещение аквапарка, но и банного комплекса.
Подробная информация о билетах ЗДЕСЬ.
В конце прошлой весны собственник двух гостиниц “Noorus” в Нарва-Йыэсуу сменил члена правления управляющей компании “Noorus OÜ“ — и на этой должности вместо Филиппа Должкова оказался Дмитрий Антонов, прежде бывший членом совета большого предприятия.
Владелец комплекса Катков специализируется на портовом бизнесе и недвижимости. В Эстонии он известен прежде всего как совладелец Силламяэского порта, а затем — как владелец земли и бизнеса в Нарва-Йыэсуу. Его “Noorus SPA Hotel” и “Noorus SPA Inn” были построены в 2014 и 2017 годах.
Еще одна эстонская фирма Каткова “Termak Real Estate OÜ”, где с 2016 года был членом правления Филлипп Должков, управляет всем большим комплексом недвижимости российского миллиардера в Нарва-Йыэсуу. На эту компанию с огромным паевым капиталом сегодня записаны девять участков недвижимости и одна квартирная собственность — все в районе “Noorus”, рядом с берегом Финского залива.