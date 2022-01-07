ГАЛЕРЕЯ | Российский миллиардер открыл в Нарва-Йыэсуу новый аквапарк! Смотри, что необычного там можно найти и на каких горках прокатиться

В аквапарке есть две скоростные горки. Только будьте внимательны — хорошо группируйтесь и не поднимайте голову при вылете с горки. Если хотите прокатиться вдвоем, то это можно сделать на большой горке со световыми эффектами. В аквапарке также вас удивит большая желтая горка, которую невозможно не заметить. А кто захочет передохнуть, то вместо бани любителям погреться предлагается зайти в уютную “теплую комнату”.

По словам Дмитрия аквапарк рассчитан на 500 посетителей в день: “В первый день аквапарк посетило более 130 человек, 1 января — 232 посетителя, 2 января — 291 посетитель, 3 января — 370, 4 января — уже 335 человек”.

Также Дмитрий Антонов рассказал, кто занимался строительством аквапарка “Ноорус” и проверял ли сам владелец миллиардер Андрей Катков горки: “Шведская фирма “HydroSport AB” поставила оборудование для аттракционов, приняла участие в проектировании аквапарка. Также их специалисты смонтировали и запустили аттракционы совместно с эстонской фирмой “BasseiniMeister”. Автор проекта аквапарка — Томас Мяги. Инициатором и вдохновителем проекта был собственник — Андрей Катков. Заканчивала строительство аквапарка и сдавала его в эксплуатацию фирма “Termak Real Estate”, которая является владельцем зданий отеля “Ноорус” и тоже принадлежит Каткову. Собственник отеля Андрей Катков лично принял участие в тестировании всех аттракционов в начале декабря 2021 года”.

“Если аквапарк понравится людям и будет пользоваться спросом, задумана установка еще одной — самой большой горки. Я считаю, что аквапарк “Ноорус” один из лучших в Эстонии. И точно — самый новый”, — добавил Дмитрий.

Об этом пока не указано на сайте, но цена за билет включает в себя не только посещение аквапарка, но и банного комплекса.

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