ТОП-10 нераскрытых загадок из знаменитых фильмов(5)
Не каждый фильм даёт ответы на все повисшие в воздухе интриги. Иногда создатели картин умышленно умалчивают о некоторых нюансах, чтобы зрители сами строили теории или пытались вычислить истину с помощью оставленных в фильмах подсказках, — рассуждает Twizz. О таких загадках мы и хотим вспомнить.
Итак, несколько важных вопросов, на которые нам не ответили в самих фильмах, и вероятные ответы на них.
“День сурка”: сколько повторяющихся дней пережил Фил Коннорс?
В самом фильме показано 34 подъёма главного героя в одном и том же дне, если прибавить к этому числу все его устные упоминания о том, как он пытался расправиться сам с собой, то выходит 42 дня.
Сам же режиссёр фильма Гарольд Рамис признавался, что во время съёмок держал в голове отметку в 10 лет, а чуть позже уточнил, что времени должно быть больше — что-то между 30 и 40. В любом случае, как Фил умудрился не сойти с ума, неясно.
Но есть ещё кое-что. В первоначальном сценарии есть строчка о том, что на самом деле Фил зациклился аж на 10 тысяч лет! От этой идеи отказались, но звучит мощно.
“Темный рыцарь”: откуда у Джокера шрамы?
Рассказывая о своих шрамах, Джокер выдаёт две разные истории: в одной его так порезал отец, в другой — это сделал он сам из-за своей жены. Верить им, конечно, не стоит, и в сети давно гуляет популярная теория, заодно раскрывающая предысторию персонажа, о которой в фильме также нет ни слова.
Теория гласит, что Джокер — ветеран войны в Ираке, который получил свои увечья во время одной из боевых операций, после чего возненавидел закон своей страны и слетел с катушек. Когда Джокер рассуждает о несправедливости мира и власти в палате Харви Дента, он упоминает гипотетический подрыв грузовика с солдатами, возможно, намекая на свою собственную историю.
“Изгой”: что было в коробке FedEx?
Оказавшийся на необитаемом острове Чак Ноланд оставляет нераскрытой одну коробку с ангельскими крыльями. Что внутри, нам так и не показали.
Режиссёр фильма Роберт Земекис шутил, что в коробке находился радиотелефон — позже даже был снят такой юмористический скетч. Но реальный ответ на эту загадку существует. В одной из версий сценария было написано, что в коробке находятся две бутылки соуса Сальса верде и письмо женщины, в котором она просила своего мужа вернуться. Той самой женщины, с которой Чак встречается в конце фильма.
“Криминальное чтиво”: что было в чемоданчике?
Самым распространённым вариантом до сих пор остаётся теория о том, что внутри находится “высосанная” душа Марселласа Уоллеса. Соавтор сценария фильма Роджер Эвери также говорил, что сначала он и Квентин Тарантино хотели поместить внутри бриллианты, но это было бы слишком банально. В итоге было решено не придумывать что-то определённое.
На съёмках фильма внутри чемоданчика находилась лишь желтоватая лампочка, образующая то самое загадочное свечение.
“Начало”: где в финале оказался Кобб — во сне или в реальности?
Режиссёр Кристофер Нолан говорил, что это неважно, а самое главное в том, что Доминик воссоединился со своими детьми. Но вполне однозначный ответ на вопрос дал актёр Майкл Кейн, который сам запутался и напрямую спросил у Нолана, что в фильме является реальностью. На это режиссёр ответил, что когда в кадре находится персонаж Кейна — это всегда реальность. А поскольку он присутствовал и в финальной сцене, значит это был хэппи-энд!
С другой стороны, дети Кобба, что в его снах, что в конце фильма, удивительным образом почти не изменились и носят схожую одежду. Эта деталь разбивается о факт, что для фильма были привлечены две пары детишек — помладше и постарше. То есть они всё же выросли, и таким образом главный герой находится в реальности.
Что касается волчка, то это обманка, так как на самом деле это тотем жены Кобба, а его настоящий тотем — обручальное кольцо, которое появляется на его пальце только во снах.
“Нечто”: кто оказался в итоге заражен?
Заражён ли Чайлдс в последней сцене легендарного ужастика? В сети ходит теория о том, что в конце главный герой Макриди вычисляет правду с помощью бутылки виски, которую он предлагает Чайлдсу. Ведь на самом деле это не виски, а коктейль Молотова! Тот спокойно делает глоток, так как является инопланетным монстром, который не чувствует разницы, и Макриди всё становится ясно — потому-то он и смеётся, как бы обречённо принимая свою судьбу.
Ещё один жирный намёк на заражённость Чайлдса — не идущий из его рта пар на морозе. Впрочем, создатели фильма позже уверяли общественность, что просто забыли добавить его. Ну да, ну да, забыли они!
“Бердман”: погиб ли Ригган?
В финальной сцене главный герой Ригган выпрыгивает из окна своей больничной палаты, но когда его дочь Сэм бросается к окну, она с восторгом глядит куда-то в небо.
Главная и довольно мрачная теория гласит, что Ригган погиб ранее — выстрелив себе в голову во время спектакля, а сцена в палате является его предсмертной галлюцинацией.
Также существует теория о том, что выход Риггана в окно — это символ его принятия собственной жизни. А его дочь, конечно, рада за него.
“Сияние”: как Джек Торранс попал на фото 1921 года?
Концовка объясняется двумя основными теориями: либо душа Джека была поглощена отелем (и некими злыми силами) после его смерти, а на этом фото как раз показаны все похищенные души, либо Джек на самом деле является реинкарнацией предыдущего представителя семьи Торрансов, который тоже был смотрителем в отеле. В любом случае — мистика!Впрочем, прямое продолжение "Сияния" — "Доктор Сон" — намекает, что Джек стал таким же постоянным призрачным обитателям отеля, как и девочки-близняшки, дама в ванной и прочие малоприятные персонажи. А уж что мешает призракам на своей территории существовать вне времени?
“Американский психопат”: совершал ли Патрик Бэйтман убийства в реальности?В том, что главный герой сумасшедший, сомнений нет, но вполне вероятно, что до реальных поступков дело не дошло. Это подчёркивается свидетельством одного из коллег Бэйтмана о том, что Пол Аллен, которого герой якобы убил, на самом деле жив. Также журнал Бэйтмана со всякими жуткими надписями и рисунками может быть доказательством того, что мы видели лишь образы из его воображения.
В целом концовка фильма заставила зрителей подумать, что они столкнулись с приёмом “ненадёжный рассказчик”, и верить тому, что было показано до этого, не стоит.
Однако режиссёр фильма Мэри Хэррон в интервью довольно прозрачно намекнула на то, что не хотела придавать фильму неоднозначность в этом вопросе. Она призналась, что жалеет о том, что не слишком удачно расставила акценты, а Патрик Бэйтман — действительно серийный убийца.
“Птицы”: почему птицы начали нападать на людей?Лично Альфреда Хичкока, режиссёра знаменитого фильма, мало интересовали причины агрессивности птиц, ему хотелось лишь показать последствия. При создании фильма он вдохновлялся одноимённым рассказом Дафны Дюморье и реальным случаем, когда в 1961 году произошло несколько нападений птиц на жителей поселения Бодега-Бей в Калифорнии.
Существуют чисто символические теории о том, что в фильме показан вариант Страшного суда, то есть природа и другие силы наказывают людей за их пригрешения.
Но учёные выдвинули и более приземлённую гипотезу, объясняя как раз те события в Бодега-Бей. Всё дело в токсинах, которые могут выделять некоторые водоросли. Токсины дезориентируют птиц, и те начинают вести себя хаотично.
Кстати, в самом фильме есть и ещё одна загадка — что в итоге случилось с героями? Так как в финале они просто уезжают в неизвестность, окружённые следящими за ними птицами. Закончился ли на этом птичий апокалипсис или нет, мы так и не узнали.
Бонус от "Бублика"
"Приключения Буратино": откуда куклы знали про Буратино?
А ведь действительно, как говорил сам герой, "здесь какая-то стрррашная тайна". В самом начала Буратино протыкает носом холст с камином в каморке папы Карло — и видит за ним своё изображение! А потом, в театре, вмешивается в представление, заставляя капитулировать Арлекина, после чего происходит необъяснимое: куклы узнают своего. "Да это же Буратино!" — радуются они.
Но откуда о нем могли знать? Что же произошло в прошлом, что помнят куклы, но не помнит сам Буратино? Что за временная петля ждала героев в будущем? Существуют несколько вольных продолжений "Золотого ключика" Алексея Толстого, но ни одно из них не дает ответ на этот вопрос, который некоторых, между прочим, мучает с детства!