ТОП-10 нераскрытых загадок из знаменитых фильмов

Итак, несколько важных вопросов, на которые нам не ответили в самих фильмах, и вероятные ответы на них.

“День сурка”: сколько повторяющихся дней пережил Фил Коннорс?

В самом фильме показано 34 подъёма главного героя в одном и том же дне, если прибавить к этому числу все его устные упоминания о том, как он пытался расправиться сам с собой, то выходит 42 дня.

Сам же режиссёр фильма Гарольд Рамис признавался, что во время съёмок держал в голове отметку в 10 лет, а чуть позже уточнил, что времени должно быть больше — что-то между 30 и 40. В любом случае, как Фил умудрился не сойти с ума, неясно.

Но есть ещё кое-что. В первоначальном сценарии есть строчка о том, что на самом деле Фил зациклился аж на 10 тысяч лет! От этой идеи отказались, но звучит мощно.

“Темный рыцарь”: откуда у Джокера шрамы?

Рассказывая о своих шрамах, Джокер выдаёт две разные истории: в одной его так порезал отец, в другой — это сделал он сам из-за своей жены. Верить им, конечно, не стоит, и в сети давно гуляет популярная теория, заодно раскрывающая предысторию персонажа, о которой в фильме также нет ни слова.

Теория гласит, что Джокер — ветеран войны в Ираке, который получил свои увечья во время одной из боевых операций, после чего возненавидел закон своей страны и слетел с катушек. Когда Джокер рассуждает о несправедливости мира и власти в палате Харви Дента, он упоминает гипотетический подрыв грузовика с солдатами, возможно, намекая на свою собственную историю.

“Изгой”: что было в коробке FedEx?

Оказавшийся на необитаемом острове Чак Ноланд оставляет нераскрытой одну коробку с ангельскими крыльями. Что внутри, нам так и не показали.