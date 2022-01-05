Эдгард Запашный встретил год Тигра в больнице

Эдгард Запашный не появлялся в родном цирке уже почти неделю. Причина уважительная — артист оказался в Боткинской больнице, где встретил Новый год и провел несколько праздничных дней. Оказалось, что у звезды обострились проблемы с почками.

Утром 5 января Запашный опубликовал в собственном микроблоге в “Инстаграме” несколько видеороликов прямо из больничной палаты. “Короче, третье число, меня везут на операцию. Поставят стент, будут пытаться вытащить камень”, — рассказывал в одном из них звездный пациент.

В первом ролике еще вполне бодрый дрессировщик слушает поздравительную речь президента, а в последнем изможденный Эдгард, только вышедший из наркоза, сообщает, что операция прошла успешно.

“Сейчас торможу… Мама часам к десяти должна приехать… Камень достали, вставили катетер, он мне больше всего не нравится”, — рассказывает полусонный дрессировщик.

Хирурги поработали над Запашным еще 3 января, однако артист решил до самой выписки ничего не сообщать поклонникам. Сейчас с Эдгардом все хорошо, он искренне поблагодарил врачей, которые “возились” с ним все эти дни, и отправляется домой, где собирается немного восстановиться.

“Я специально не публиковал ничего из этого, как говорится, день в день: во-первых не хотел портить Новый год кому-либо (вызывать беспокойство и портить праздник у любящих меня людей)! Во-вторых, не хотел пиариться на этой теме, хотя понимаю, что это было бы во всех СМИ! В-третьих, сейчас меня выписывают”, — подытожил Запашный.