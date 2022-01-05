Анна Калашникова внезапно рассталась с женихом

2022-й год для Калашниковой начался с испытаний. Об этом она откровенно поделилась в личном блоге: “Я начинаю год тигра, прощаясь с прошлыми отношениями. Мы с Иваном больше не пара. Говорю спасибо всему хорошему, что между нами было за два года и почти месяц. Отпускаю в космос все плохое. Надеюсь, в новом году не будет столько слез и разочарования”.

Исполнительница также поделилась отрывком свежего трека, где напророчила свою судьбу. “Видимо, так сложились звезды, что слова моей новой песни оказались пророческими. Я готовила это видео для поздравления с днем рождения, но к сожалению, получилось к другому поводу”, — признается 37-летняя теледива.

Так, по двум строчкам из композиции можно предположить, что Иван не был верен Анне. “Ты не ври, не ври мне. Ты такой счастливый на тех фото с ней!” — поет Калашникова.

Впрочем, телезвезда старается отнестись к расставанию с Семеновым мудро и подбодрила себя: “Я сильная, я справлюсь. Я желаю нам обоим найти свое счастье. Спасибо моей семье, друзьям и моему сыночку, что вы есть у меня. И благодарю своих подписчиков за поддержку. Вместе мы сила”.

Напомним, отношения Анны и Ивана развивались красиво. Бизнесмен не скупился на подарки для своей избранницы. Так, он даже подарил ей коня, на котором гарцевала Мерьем Узерли на съемках сериала “Великолепный век”.

К слову, пара планировала завести общих детей… и даже воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако Анна и Иван столкнулись с обманом (женщина, которая согласилась выносить малыша, вероятно, забеременела от своего супруга). “Тест показал, что я не являюсь матерью этого плода. Не являюсь биоматерью своего ребенка”, — возмущалась певица в программе “На самом деле” на Первом канале.