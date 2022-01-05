В Испании разрешили отдавать долг оральным сексом

Конституционный суд Испании отклонил апелляционную жалобу 38-летней женщины на решение нижестоящей инстанции, которая отклонила ее заявление о сексуальном насилии. Ее бывший деверь потребовал от заявительницы орального секса в уплату долга в €15 000, передает The Local. Сам мужчина в суде утверждал, что на такую форму возврата задолженности согласилась сама бывшая родственница.

Как сообщила женщина в провинциальном суде Пальма-де-Майорки, она обратилась к брату бывшего мужа, с которым сохранила хорошие отношения, из-за финансовых трудностей. По ее версии, он перевел сумму на ее счет, не оговаривая изначально, когда и как она должна ему вернуть деньги. Позднее деверь якобы заявил, что в качестве уплаты долга женщина должна ему “два или три минета в неделю”. Ощущая себя ему обязанной, заявительница действительно пять раз сделала это.

58-летний обвиняемый настаивал на своей невиновности, утверждая, что они заключили “сделку о вступлении в сексуальные отношения в обмен на одолжение €15 000 без процентов” и что “требование соблюдать соглашение не является преступлением”. Он заявил, что женщина вознамерилась обратиться в суд, только когда он попросил вернуть деньгами долг, так как она передумала насчет сексуальной компенсации за него.

Судья первой инстанции не нашел доказательств сексуального насилия или принуждения. Он отметил, что отношения между сторонами прекратились, когда женщина заявила об отсутствии согласия со своей стороны. Обвиняемый не оказывал на нее никакого давления, кроме требования вернуть денежный долг, который заявительница признает.

КС Испании отказался рассмотреть жалобу заявительницы, так как в деле отсутствует “особая конституционная значимость”. Суд не дал непосредственной правовой оценки действиям обвиняемого, но де-факто “засилил” решение суда Майорки.