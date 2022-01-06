Звезда Comedy Woman и “Полярного” Мария Кравченко лишилась волос(10)
Мария Кравченко почти полностью облысела из-за тяжелой болезни. Как говорит сама актриса, она лишилась 70 процентов волос. Звезда сериала “Полярный” поразила фанатов внешним видом, — пишет “КП”.
Мария Кравченко остригла шикарные длинные волосы. Очередное фото звезды стало шоком для публики. Как оказалось, звезда Comedy Woman отрезала волосы неспроста. Переболев коронавирусом, она облысела.
“Я просто потеряла процентов 60-70 процентов волос после ковида. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения”, — откровенно рассказала Мария.
Чтобы не терять роли и проекты, Кравченко купила себе парик в Америке. “Это сейчас востребованная услуга. Я публичный человек и не имею права выглядеть плохо”, — цитируют ее 7Дней.
Это не единственная проблема артистки. Чуть ранее она впервые рассказала о серьезном кожном заболевании. “Главная причина — постоянное использование косметики. А для кожи это сущий ад! Она потеет под толстым слоем грима, ведь все время приходится работать под ярким светом. Поры закупориваются, появляются высыпания… Я столкнулась с демодекозом, когда мою кожу поразил подкожный клещ. На борьбу с этой болезнью ушло три с половиной года”, — сокрушалась женщина.
Виной всему стал мой иммунитет. “Кожа лица всегда была моим слабым местом . Оно стало просто пунцовым и покрылось мелкой сыпью. Я жутко комплексовала, выходила из дома только с толстым слоем тонального крема. Конечно, неровный рельеф был виден, но хотя бы не бросалась в глаза эта дикая краснота. Я сразу начала бить тревогу: посещала косметологов и дерматологов, ходила в специализированные клиники, сдавала всевозможные анализы, тесты, мне делали соскоб на демодекоз. Я находилась в отчаянии”, — вспоминала знаменитость.
Если бы врачи раньше обнаружили это заболевание, то лечение было бы намного проще. А так начался долгий и мучительный процесс с применением антипаразитарных спреев и мазей, средств от чесотки, антибиотиков. “Я выбросила свои кисти для макияжа, всю косметику, все кремы и сыворотки для лица, потому что там мог остаться клещ. Я каждый раз вытирала лицо одноразовым бумажным полотенцем после умывания. Еще мне нужно было менять наволочку каждый день. Мне запретили все косметические процедуры. Спортом тоже нельзя было заниматься”, — откровенничала Мария.