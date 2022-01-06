Умерла эстонская актриса театра и кино Мария Кленская

Мария Кленская родилась 29 января 1951 года в Тарту Эстонской ССР. В 1968-1970 годах работала реквизитором и гримером в Государственном молодежном театре Эстонской ССР.

В 1974 году закончила актерский факультет Таллиннской государственной консерватории, преподаватели курса — Григорий Кроманов и Микк Микивер. С 1974 года — актриса Эстонского драматического театра в Таллинне.

В 1988-1989 — актриса Таллинского театра-студии Старого города (Vanalinnastuudio). С середины 1970-х начала сниматься в кино. В 1978 году получила Второй приз ВКФ за женскую роль в фильме “Цену смерти спроси у мертвых”.

В 1989 году на КФ “Созвездие” стала лауреатом Приза за лучшую главную женскую роль в ленте “Украденное свидание”.

Актриса работала в Эстонском драматическом театре. В ее творческую биографию входят, в частности, роли в таких фильмах как “Георг”, “Фехтовальщик” и “Товарищ ребенок”.

В своей карьере Кленская выступала и на сцене Русского театра.

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